Харьковский областной совет поддержал программу Алексея Кучера по социально-экономическому развитию региона

В 2020 году в области планируют строить и реконструировать около 300 объектов.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной государственной администрации.

"Программа экономического и социального развития Харьковской области на 2020 год - это логическое продолжение развития области, - отметил председатель ХОГА Алексей Кучер, представляя программу депутатам областного совета. - Все вы знаете, что в течение 2020 года мы можем внести в программу любые изменения. Это дорожная карта, декларация по тем направлениям, которыми мы будем идти".

Алексей Кучер отметил, что предложения, которые были предоставлены в процессе подготовки программы депутатскими комиссиями, учтены в конечном проекте. Также в нем учтены все нормы законодательства и стратегические документы государства.

"Проект программы разработан с учетом норм проекта Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2020 год, задач, определенных указами Президента Украины "О целях устойчивого развития Украины на период до 2030 года" от 30.9.2019 года № 722 и "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства" от 8.11.2019 №837/2019", - проинформировал Алексей Кучер.

В программе также учтены положения и задачи Стратегии устойчивого развития Украины 2020, Государственной стратегии регионального развития на период до 2020 года, Стратегии развития Харьковской области на период до 2020 года, Плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации Стратегии развития Харьковской области на период до 2020 года, постановление Кабинета министров Украины от 15.05.2019 № 555.

Проект программы разработал Депаратмент экономики и международных отношений ХОГА на основе углубленного анализа показателей развития области за предыдущий период. Она определяет цели, приоритетные направления социально-экономического развития Харьковской области на 2020 год.

Одна из ключевых областных программ состоит из 5 частей. В 4-х из них определены приоритеты и задачи развития на 2020 год, прописаны конкретные меры по их реализации, а также - прогнозные показатели.

"В частности, программой предусмотрен: индекс промышленной продукции по сценарию 1 (базовому) - 100,1%, по сценарию 2 (целевому) - 101,9%; индекс валовой продукции сельского хозяйства - 100,4%; темп роста среднемесячной заработной платы - 119%", - привела данные заместитель директора Департамента экономики и международных отношений ХОГА Ирина Коновалова.

5-я часть программы содержит перечень объектов, работы на которых предлагают финансировать в следующем году. Всего на 2020-й таких объектов определили 572. 289 из них - первоочередные. Среди них:

- 54 объекта здравоохранения;

- 102 - жилищно-коммунального хозяйства;

- 21 - сферы культуры и туризма;

- 92 - образования;

- 9 - физкультуры и спорта;

- 2 - социальной сферы;

- 9 объектов топливно-энергетического комплекса.

Проект Программы экономического и социального развития Харьковской области на 2020 год поддержало абсолютное большинство депутатов облсовета: "за" проголосовали 96 народных избранников из 101 зарегистрировавшегося.