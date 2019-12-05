Депутаты Харьковского облсовета поддержали позицию Зеленского по рынку земли и попросили учесть несколько моментов

Депутаты Харьковского облсовета поддержали позицию Зеленского по рынку земли и попросили учесть несколько моме

5 декабря депутаты Харьковского областного совета приняли обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором поддержали открытый рынок земли и, в частности, законопроект Верховнй Рады Украины №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", а также позицию Президента о проведении общенационального референдума, после которого будет разрешен допуск иностранцев на рынок земли.

Об этом сообщило интернет-издание Kharkiv Today.

Чтобы закон об обращении земель создавал условия для развития малого и среднего аграрного бизнеса, депутаты облсовета предложили внести в законопроект несколько правок.

Как сообщало издание, Европейский суд назвал мораторий на продажу земли в Украине нарушением прав человека.

2 сентября Зеленский поручил Кабинету Министров Украины до октября разработать законопроект о продаже земли сельскохозяйственного назначения и до конца 2019 года запустить рынок земли.

В правительстве пообещали не вводить рынок земли без дешевых кредитов для фермеров.

В Раде предложили отсрочить доступ иностранцев к рынку земли до 2024 года, а Президент пообещал, что вопрос продажи земли иностранцам вынесут на референдум.

13 ноября Рада в 1-м чтении проголосовала за законопроект об открытии рынка земли. Голосование проходило на фоне протестов.