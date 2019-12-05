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  • Недашковский за усовершенствование механизма спецобязательств для "Энергоатома"
05 декабря 2019, четверг, 14:47 633
Политика 2019-12-05T14:47:26+02:00
Українські Новини
Недашковский за усовершенствование механизма спецобязательств для "Энергоатома"

Недашковский за усовершенствование механизма спецобязательств для "Энергоатома"

Механизм возложенных на НАЭК "Энергоатом" спецобязательств на электроэнергетическом рынке Украины нуждается в усовершенствовании

Об этом заявил в ходе прошедшей в Киеве конференции "Рынок электроэнергетики в Украине и атомная энергетика" президент ассоциации "Украинский ядерный форум", экс-глава компании Юрий Недашковский.

"Механизм должен быть усовершенствован таким образом, чтобы, с одной стороны, не шокировать экономику и население Украины, с другой - дать возможность "Энергоатому" работать по экономически обоснованным ценам, реализовывать свои инвестиционные программы и планировать свое будущее", - сказал он.

Недашковский напомнил, что на сегодня фактическая цена для компании за отпуск электроэнергии упала ниже себестоимости ее производства, поскольку в действующем механизме ПСО для "Энергоатома" забыли учесть налоги и плату за диспетчеризацию.

По его словам, компании подала на рассмотрение Кабинета министров свои предложения для исправления ситуации и ждет принятия необходимых решений.

В свою очередь заведующий отделом энергетической и техногенной безопасности Национального института стратегических исследований (НИСИ) Александр Суходоля отметил, что государство должно поощрять подконтрольные ему компании зарабатывать прибыль, а не препятствовать их развитию.

"Компания должна более четко проявлять свою позицию, что она является субъектом хозяйствования, задачей которого является получение прибыли, а не быть отдельной веткой власти для предоставления популистически поддерживаемых функций и услуг ", - сказал он.

По его мнению, государство должно четко сформулировать свою позицию в отношении развития атомной энергетики.

Суходоля напомнил, что атомная генерация, которая производит свыше 50% от общего объема производства электроэнергии в стране, играет значительную роль в ее энергобезопасности. В то же время принятое на законодательном уровне решение о внедрении открытого и конкурентного рынка искажено возложением спецобязательств на подконтрольные государству атомную и гидрогенерации.

Как сообщало агентство, в Украине с 1 июля 2019 года запущен новый оптовый рынок э/э, предполагающий переход от работы по модели единого покупателя к конкурентному механизму. 

Он предусматривает двусторонние договора между производителями и крупными потребителями, поставщиками, балансирующий рынок, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок  и рынок вспомогательных услуг.

Кабинет министров возложил механизм спецобязательств по поставке э/э для нужд населения и компенсации потери в сетях с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на государственные энергогенерирующие компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго".

На сегодня доля продажи произведенной "Энергоатом" э/э по прямым договорам госпредприятию "Гарантированный покупатель" по ПСО составляет 90%, "Укргидроэнерго" – 35%.
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