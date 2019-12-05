Украина, Грузия и Молдова предлагают ЕС создать дополнительный формат сотрудничества

Украина, Грузия и Молдова призывают Европейский Союз предоставить им возможность более глубокой секторальной интеграции в рамках инициативы ЕС "Восточное партнерство" (Украина, Грузия, Молдова, Беларусь, Азербайджан, Армения).

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел, передают Українськi Новини.

5 декабря на полях министерского заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) состоялась встреча в формате рабочего завтрака Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля с министрами иностранных дел стран инициативы "Восточное партнерство".

Украина, Грузия и Молдова высказались за получение перспективы для них членства в ЕС и в этой связи за более активное применение к ним в рамках "Восточного партнерства" принципа дифференциации, исходя из интересов и амбиций партнеров.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко отметил, что три страны готовы к более глубокой секторальной интеграции с ЕС в сферах энергетики, торговли, транспорта, цифровой экономики, в таможенном сотрудничестве и сотрудничестве в сфере безопасности.

В этом контексте было предложено создать в рамках ВП дополнительный формат взаимодействия ассоциированных партнеров.

Министры 3 стран передали Боррелю совместное заявление с предложениями по дальнейшему развитию ВП.

Как сообщали Українськi Новини, 7 ноября новый посол ЕС в Украине Матти Маасикас начал работу в Украине.

А ранее глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что имидж Украины в Западной Европе не соответствует ее реалиям.