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05 декабря 2019, четверг, 12:45 583
Финансы 2019-12-05T13:04:53+02:00
Українські Новини
Львовский облсовет принял бюджет-2020

Львовский облсовет принял бюджет-2020

бюджет Львовской области

Львовский областной совет принял бюджет на 2020 год, утвердив доходы в размере 5 893, 835 млн гривен и расходы в размере 6 020,140 млн гривен. Такое решение горсовет принял на сессии в четверг, сообщают Українські Новини.

За него проголосовал 62 депутата при 43 минимально необходимых.

Доходы общего фонда бюджета утверждены в сумме 4 403, 522 млн гривен, специального фонда – 1 490, 313 млн.

Расходы общего фонда бюджета утверждены в сумме 4 031, 649 млн гривен, специального фонда - 1 988, 491 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, Львовский областной совет принял бюджет на 2019 год, утвердив доходы в размере 14 491,902 млн гривен и расходы в размере 14 633,803 млн гривен.

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