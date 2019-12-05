В Киеве на Богатырской произошло массовое ДТП: движение парализовано

В Оболонском районе Киева на улице Богатырской произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей.

Об этом говорится в сообщении на странице dtp.kiev.ua в социальной сети Facebook.

"Масштабное ДТП с участием 5 автомобилей в Киеве на Богатырской. Подробности уточняются. Полиция на месте. Движение затруднено. Будьте внимательны и осторожны, не спешите", - говорится в нем.

Отмечается, что движение было парализовано. Образовалась пробка в несколько километров. По состоянию на 12:30, по данным Google-карт движение в сторону центра Киева все еще не разблокировано.

Как сообщали Українські Новини, в марте на Бориспольской трассе ночью столкнулись 20 автомобилей из-за сильного гололеда. Тогда в результате масштабного ДТП пострадали как легковые, так и грузовые автомобили. На небольшом участке трассы машины были разбросаны фактически по всей дороге. Несколько автомобилей улетели в отбойник.

Ранее также масштабное ДТП с участием сразу девяти автомобилей произошло на Бориспольском шоссе на въезде в Киев