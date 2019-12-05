Задержанный по подозрению в краже во Львове украл оружие у полицейского, ключ от двери райотдела и сбежал

48-летний житель Львова задержанный 5 декабря по подозрению в краже во Львове украл оружие у полицейского, ключ от двери Лычаковского райотдела Львова и сбежал.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции во Львовской области, передают Українські Новини.

"5 декабря 48-летний львовянин, подозреваемый в совершении кражи, находясь в помещении Лычаковского отдела полиции, завладел табельным оружием одного из полицейских, а также электронным ключом от входной двери в помещение отдела и скрылся", - говорится в сообщении.

Для розыска и задержания злоумышленника на территории Львова и области немедленно была введена полицейская операция, в которой были задействованы работники всех служб и подразделений полиции Львовской области.

Около 4:25 оперативники уголовного розыска установили местонахождение беглеца и задержали его.

Оружие и электронный ключ у злоумышленника изъяты.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч.1 ст.262 (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) и ч.3 ст.357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - от трех до семи лет лишения свободы.