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05 декабря 2019, четверг, 12:05 1431
Судебная власть 2019-12-05T12:05:09+02:00
Українські Новини
Прокурор Запорожской области владеет квартирой, земельными участками и Toyota Land Cruiser

Прокурор Запорожской области владеет квартирой, земельными участками и Toyota Land Cruiser

электронные декларации, декларации, Прокурор, Новый год

Прокурор Запорожской области задекларировал 949 757 гривен доходов, полученных за 2018 год.

Об этом говорится в его декларации в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Из них 595 584 гривен – зарплата в прокуратуре Харьковской области (предыдущее место работы), 138 931 гривен – кредитный лимит в Приватбанке, 215 000 гривен - доход от отчуждения движимого имущества (транспортного средства), 242 гривны – бонусы от Приватбанка.

Жена прокурора Ольга задекларировала 22 360 гривен социальной помощи при рождении ребенка.

У Калюги в собственности автомобиль Toyota Land Cruiser 120 (2007 года выпуска).

Ему принадлежит квартира 65,4 кв. м в Лозовой Харьковской области, 2 земельных участка (1 000 кв. м и 999 кв. м) в Харькове, 50% от дома площадью 72,4 кв. м в Купянск-Узловом Харьковской области.

Жене прокурора принадлежат 2 квартиры по 36,1 кв. м каждая в Харькове.

Наличными у Карлюги и его жены 640 тыс. гривен и 10 тыс. долларов.

На счету в Приватбанке у него 20,091 тыс. гривен, у его жены – 36 гривен.

Прокурор состоит в Независимом профессиональном союзе работников органов прокуратуры Харьковской области и общественной организации "Харьковская областная организация общественной организации" Союза юристов Украины".

Как сообщали Українськi Новини, военный прокурор Запорожского гарнизона заработал 800 тыс. гривен за год.

Ранее прокурор Киева Говда заработал 705 тыс. гривен за год.

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