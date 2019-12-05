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05 декабря 2019, четверг, 10:49 905 Пресс-релиз
Силовые структуры 2019-12-05T11:12:03+02:00
Українські Новини
"Мы гордимся вами. Вы - наши Герои": николаевцы встретили бойцов 36-й ОБМП и 406-й ОАБ, которые вернулись из з

"Мы гордимся вами. Вы - наши Герои": николаевцы встретили бойцов 36-й ОБМП и 406-й ОАБ, которые вернулись из зоны проведения ООС

ООС, Николаев, Военные, Вооруженные силы Украины, Чествование, Армия Украины

В среду, 4 декабря, после выполнения задач в ООС в Николаев вернулись 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского и 406 отдельная артиллерийская бригада имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова.

Военные торжественно прошли колонной по улицам города от парка "Победа" к мемориалу в честь героев-ольшанцев, где минутой молчания и возложением цветов почтили погибших бойцов.

После в Николаевском академическом художественном русском драматическом театре состоялись торжества по случаю возвращения к постоянному месту дислокации личного состава бригад.

Приветствовали воинов руководство области, города Николаева и военные командующие.

"Спасибо за мужественное выполнение боевых задач в зоне проведения ООС, за преданность государству и мирное небо над нашими головами. Низкий вам поклон! Мы гордимся вами. Вы - наши герои. Собратья, отдавшие жизнь за Украину, навсегда в наших сердцах. Хочу поблагодарить матерей, чьи сыновья погибли. К сожалению, многие из них не вернулись. Вечная им память", - обратился к присутствующим председатель Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник.

Четырех военнослужащих отметили орденом "За мужество" III степени посмертно:

- младший сержант Савинов Сергей Васильевич;

- прапорщик Обуховский Николай Николаевич;

- матрос Линчевский Александр Валерьевич;

- матрос Курдов Василий Николаевич.

Награды родным погибших Героев передал командующий Военно-Морских Сил ВСУ адмирал Игорь Воронченко.

За добросовестную службу лучшим представителям 36-й и 406-й бригад вручены сертификаты на право заселения в казармы улучшенного типа, медали, ценные подарки, грамоты и благодарности.

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