Укрпочта выпустила художественный конверт, украшенный орнаментом из работ участников проекта Артрехаб

4 декабря по случаю Дня Вооруженных сил Украины был презентован немаркированный художественный конверт, выпущенный Укрпочтой совместно с благотворительной организацией "Артрехаб", информирует портал artrehub.org.

Конверт украшают фрагменты работ пятерых ветеранов и волонтеров - орнамент, нарисованный во время арт-реабилитационных занятий, в частности Александра Соболя, Тараса Глушко, Вадима Бойко, Руслана Боровика и Ларисы Микитьон.

Цель проекта - привлечь внимание общественности к проблемам реабилитации ветеранов и важности арт-терапевтических мероприятий в этом процессе.

"Я рада, что работы ветеранов увидят еще больше людей. В основе деятельности общественной организации Артрехаб практика арт-реабилитации по авторскому методу, основанная на декоративно-прикладных техниках традиционных искусств Украины. Идея использования художественных практик в психологической реабилитации возникла из-за моих глубоких убеждений, что творческий потенциал - это вспомогательная сила, важный ресурс для восстановления психологического состояния и его гармонизации. Наша команда, состоящая из менеджеров, психологов и художников проводит занятия в больницах, реабилитационных и детских психологических центрах на постоянной основе, а также участвует в художественных акциях с детьми с особыми потребностями", - сказала основательница Артрехаба ZINAЇDA на официальной церемонии спецпогашения марки на конверте.

Все присутствующие на презентации смогли подписать и отправить письмо мира международным организациям и послам доброй воли. Флешмоб #free_from_war, должен напомнить миру о важности мира и о цене, которую военным приходится платить за его восстановление.

В течение года конверт можно приобрести в любом отделении почтовой связи.