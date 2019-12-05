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05 декабря 2019, четверг, 06:45 255
Общество 2019-12-05T07:45:02+02:00
Українські Новини
Укрпочта выпустила художественный конверт, украшенный орнаментом из работ участников проекта Артрехаб

Укрпочта выпустила художественный конверт, украшенный орнаментом из работ участников проекта Артрехаб

Тимофей Борзенко
Артрехаб, Укрпочта, ZINAЇDA, Конверт, День Вооруженных сил Украины

4 декабря по случаю Дня Вооруженных сил Украины был презентован немаркированный художественный конверт, выпущенный Укрпочтой совместно с благотворительной организацией "Артрехаб", информирует портал artrehub.org.

Конверт украшают фрагменты работ пятерых ветеранов и волонтеров - орнамент, нарисованный во время арт-реабилитационных занятий, в частности Александра Соболя, Тараса Глушко, Вадима Бойко, Руслана Боровика и Ларисы Микитьон.

Цель проекта - привлечь внимание общественности к проблемам реабилитации ветеранов и важности арт-терапевтических мероприятий в этом процессе.

"Я рада, что работы ветеранов увидят еще больше людей. В основе деятельности общественной организации Артрехаб практика арт-реабилитации по авторскому методу, основанная на декоративно-прикладных техниках традиционных искусств Украины. Идея использования художественных практик в психологической реабилитации возникла из-за моих глубоких убеждений, что творческий потенциал - это вспомогательная сила, важный ресурс для восстановления психологического состояния и его гармонизации. Наша команда, состоящая из менеджеров, психологов и художников проводит занятия в больницах, реабилитационных и детских психологических центрах на постоянной основе, а также участвует в художественных акциях с детьми с особыми потребностями", - сказала основательница Артрехаба ZINAЇDA на официальной церемонии спецпогашения марки на конверте.

Все присутствующие на презентации смогли подписать и отправить письмо мира международным организациям и послам доброй воли. Флешмоб #free_from_war, должен напомнить миру о важности мира и о цене, которую военным приходится платить за его восстановление.

В течение года конверт можно приобрести в любом отделении почтовой связи.

Больше новостей о: Артрехаб Укрпочта ZINAЇDA Конверт День Вооруженных сил Украины

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