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04 декабря 2019, среда, 20:19 33
Спорт 2019-12-04T20:45:02+02:00
Українські Новини
Евро-2020: открыта продажа билетов

Евро-2020: открыта продажа билетов

Футбол, Украина, Евро-2020
Футбольный мяч, Фото: pixabay
Футбольный мяч, Фото: pixabay

Болельщики 20 сборных, пробившихся в финальную стадию Евро-2020, могут подавать на портале EURO2020.com заявки на билеты. Об этом сообщает "UEFA.com".

Более половины билетов продается в самой низкой ценовой категории. От 30 евро на матчи группового этапа в Баку, Бухаресте и Будапеште и от 50 евро в других городах.


Билеты для болельщиков команд-участниц

  • Групповой этап: Копенгаген (14 000 билетов для болельщиков команд-участниц)
  • Групповой этап: Амстердам, Баку, Бильбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин и Санкт-Петербург (20 000 билетов)
  • Групповой этап: Мюнхен, Рим (24 000 билетов )
  • Групповой этап: Лондон (28 000)
  • 1/8 финала: Амстердам, Бильбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин, Копенгаген и Лондон (12 000)
  • 1/4 финала: Баку, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург (12 000)
  • 1/2 финала: Лондон (24 000)
  • Финал: Лондон (26 000)
  • ЕВРО-2020: Города-хозяева

Четыре последних участника Евро определятся в стыковых матчах 26-31 марта 2020 года. Их болельщики смогут подавать заявки вскоре после завершения этой стадии.

Как сообщали Українські Новини, сборная Украины узнала своих соперников на Евро-2020. 

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