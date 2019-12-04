Евро-2020: открыта продажа билетов

Болельщики 20 сборных, пробившихся в финальную стадию Евро-2020, могут подавать на портале EURO2020.com заявки на билеты. Об этом сообщает "UEFA.com".

Более половины билетов продается в самой низкой ценовой категории. От 30 евро на матчи группового этапа в Баку, Бухаресте и Будапеште и от 50 евро в других городах.



Билеты для болельщиков команд-участниц

Групповой этап: Копенгаген (14 000 билетов для болельщиков команд-участниц)

Групповой этап: Амстердам, Баку, Бильбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин и Санкт-Петербург (20 000 билетов)

Групповой этап: Мюнхен, Рим (24 000 билетов )

Групповой этап: Лондон (28 000)

1/8 финала: Амстердам, Бильбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин, Копенгаген и Лондон (12 000)

1/4 финала: Баку, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург (12 000)

1/2 финала: Лондон (24 000)

Финал: Лондон (26 000)

ЕВРО-2020: Города-хозяева

Четыре последних участника Евро определятся в стыковых матчах 26-31 марта 2020 года. Их болельщики смогут подавать заявки вскоре после завершения этой стадии.



Как сообщали Українські Новини, сборная Украины узнала своих соперников на Евро-2020.