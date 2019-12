"95 Квартал" стал на колени перед Поплавским, - СМИ

Артисты "95 Квартала" стали на колени перед певцом и ректором Киевского национального университета культуры и искусств Михаилом Поплавским на его концерте "Я - украинец". Об этом сообщает "Главком".

"Если бы вы столько сделали для эстрады в Англии, вас бы сделали лордом", - сказали участники 95 Квартала и извинились, что так часто подшучивали над ректором.

Актеры "95 Квартала" поклялись больше не шутить над Поплавским, иначе будут ходить на все его концерты. Затем артисты вместе исполнили перепев хита Sorry, seems to be Элтона Джона и группы Blue.

Напомним, 3 декабря в киевском Дворце Спорта состоялся концерт народного артиста Украины Михаила Поплавского под названием "Я - украинец". В шоу включены масштабные театрализованные постановки. В концерте приняли участие более 500 участников шоу-балета.