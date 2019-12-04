Судья Артур Емельянов призывает вернуть в правовое поле расследование покушения на Соболева

Судья Высшего хозяйственного суда Украины Артур Емельянов считает, что расследование покушения на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева необходимо вернуть в правовое поле и прекратить попытки давления на следствие. Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии Українським Новинам.

"Покушение на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева должно вестись правоохранительными органами, а некоторым украинским Интернет-СМИ пора прекратить попытки поднимать свой скандальный рейтинг на человеческих трагедиях", - заявил судья Высшего хозяйственного суда Украины Артур Емельянов.

Накануне в СМИ появилась информация, что заказчики покушения уже найдены и полиция готова их задержать. Сам Соболев озвучил ряд фамилий, акцентируя, что пока не имеет к этим людям претензий и не готов их обвинять в чем-либо. Однако это трактуется СМИ как прямое обвинение с его стороны, а некоторые журналисты вообще говорят о "подозреваемых".

"Я надеюсь, что юристы уже порекомендовали Соболеву написать заявление в полицию, если у него есть какие-либо подозрения. Это позволит оформить процессуально слова потерпевшего. Другие публичные заявления или предположения о возможных заказчиках этого ужасного преступления могут быть расценены как давление на следствие", - подчеркнул Емельянов.

Судья также добавил, что готов пройти проверку на полиграфе для подтверждения своей непричастности к покушению.