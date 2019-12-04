підписатися на розсилку
23.75 24.05
26.1 26.65
˟
  • Новини
  • Події
  • Стала відома можлива причина пожежі в одеському Коледжі: звинувачують стару проводку
04 грудня 2019, середа, 16:00 8
Події 2019-12-04T18:12:58+02:00
Українські Новини
Стала відома можлива причина пожежі в одеському Коледжі: звинувачують стару проводку

Стала відома можлива причина пожежі в одеському Коледжі: звинувачують стару проводку

пожежа в коледжі, Пожежа в Одесі
Пожежа в Одесі. Фото: dumskaya.net
Пожежа в Одесі. Фото: dumskaya.net

Ймовірною причиною пожежі в коледжі в Одесі могла стати стара проводка, яку не міняли з 1966 року. Про це повідомляє Думська у середу, 4 грудня.

Пожежу локалізовано.

"Пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу локалізовано о 14.18 на площі 4 тисячі квадратних метрів... Триває ліквідація пожежі", - йдеться в повідомленні ДСНС в Facebook.

Як повідомляє Думська, станом на 13:26 постраждалих вже 19 (з загиблої жінкою), у тому числі семеро неповнолітніх. Врятованих студентів і викладачів розмістили в будівлі "Промінвестбанку", яке з іншого боку Пушкінській. Площа пожежі вже перевищила 3000 квадратних метрів. У рятувальників закінчується паливо в машинах, і його підвозять в каністрах.

Також повідомлялося, що в Одесі горів коледж економіки: студенти стрибають з вікон, є загроза обвалення будівлі. В Одесі перестали працювати три тролейбусних маршрути через масштабної пожежі в коледжі.

Більше новин про: пожежа в коледжі Пожежа в Одесі

Архів
Новини
Хворих на грип в Україні стає все більше: з них 69% діти 19:48
"95 Квартал" став на коліна перед Поплавським, - ЗМІ 19:19
Поліція почала розслідувати пожежу в одеському коледжі 19:16
Депутат "Єдиної Росії" приїхав за українським паспортом і "попався" СБУ 19:09
Пожежа в Одесі.
Студентка Одеського коледжу загинула у пожежі: список постраждалих 19:05 Виправлено
більше новин
Вбивство 3-річної дитини в Києві: поліція повідомила 2 затриманим про підозру 10:27
НАБУ перевіряє можливу причетність Труби до вимагання хабара його кумом 11:18
Сніг і ожеледь: поліція попередила водіїв про небезпеку і порадила перечекати негоду 23:38
Зеленський запропонував строк за статус "злодія в законі" 11:27
НБУ продовжує підвищувати гривню: офіційний курс валют на 3 грудня 06:00
більше новин
Юлія Ковалів може замінити Гончарука на посаді прем'єра, - ЗМІ 14:32
Кум Труби Щербина попався на хабарі в 150 тис. доларів за закриття справи ДБР 11:53
До мітингувальників під НБУ приєдналися ошукані вкладники банків, - ЗМІ 18:04
Це дуже маленька сума, - Марина Порошенко про 700 млн гривень з держбюджету для свого фонду 21:45
Випередили тільки Грузію і Молдову: дослідження рівня освіти в Україні показало шокуючі результати 11:22
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok