Стала відома можлива причина пожежі в одеському Коледжі: звинувачують стару проводку

Ймовірною причиною пожежі в коледжі в Одесі могла стати стара проводка, яку не міняли з 1966 року. Про це повідомляє Думська у середу, 4 грудня.

Пожежу локалізовано.

"Пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу локалізовано о 14.18 на площі 4 тисячі квадратних метрів... Триває ліквідація пожежі", - йдеться в повідомленні ДСНС в Facebook.

Як повідомляє Думська, станом на 13:26 постраждалих вже 19 (з загиблої жінкою), у тому числі семеро неповнолітніх. Врятованих студентів і викладачів розмістили в будівлі "Промінвестбанку", яке з іншого боку Пушкінській. Площа пожежі вже перевищила 3000 квадратних метрів. У рятувальників закінчується паливо в машинах, і його підвозять в каністрах.

Також повідомлялося, що в Одесі горів коледж економіки: студенти стрибають з вікон, є загроза обвалення будівлі. В Одесі перестали працювати три тролейбусних маршрути через масштабної пожежі в коледжі.