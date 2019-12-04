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04 декабря 2019, среда, 14:59 536
Политика 2019-12-04T17:00:04+02:00
Українські Новини
Депутаты от "Голоса" предлагают разрешить импорт непроверенных медикаментов, - СМИ

Депутаты от "Голоса" предлагают разрешить импорт непроверенных медикаментов, - СМИ

Законопроект №2089, поданный нардепами от фракции "Голос" Ольгой Стефанишиной и Александрой Устиновой, разрешает импорт в Украину непроверенных медикаментов и легализует некачественные лекарства, сообщает OBOZREVATEL.

В тексте законопроекта, в частности, прописан механизм параллельного импорта. Он предусматривает, что лекарства из других стран смогут ввозить без предварительного согласия производителя. Таким образом в “Голосе” открывают дорогу к легализации некачественных препаратов из третьих стран — Сенегала, Конго, Ганы, Мали, Индии, Китая и других.

Дело в том, что в тексте проекта никто не прописал, отвечает ли ввезенное в страну лекарство стандартам и нормам, или нет.

"Условно говоря — в таблетке “Аспирин” мел или реальные лекарственные средства? Врачи на этот счет говорят прямо: "Фактически Украину планируют превратить в мировую свалку некачественного дешевого хлама", - отмечается в публикации.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в странах третьего мира процент фальсифицированных лекарств более 10%. В Украине цифра таких некачественных медикаментов может достигать и 50%. В госбюджете практически не выделяют денег на проверку препаратов, в нынешнем бюджете заложено всего 1,4% на верификацию медикаментов, а это 3 млн гривен. Еще 5 лет назад сумма была 90 млн.

"Возмущение вызывает и тот факт, что перевод инструкции на украинский язык полностью ложится на производителя. Придя в аптеку, украинец должен довериться не государственным структурам (за это отвечают специалисты "Государственного экспертного центра"), а производителю, который не несет никакой ответственности за препарат", - подчеркивается в материале.

Таким образом, как отмечается, законопроект 2089 прямо лоббирует интересы крупных международных фирм (в том числе и из третьих стран), которые хотят зайти на украинский рынок без каких-либо ограничений.
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Евгения Плихина. Фото: facebook.com/evaplikhina
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