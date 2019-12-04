Платформа Бойко призывает Зеленского вернуться к политике внеблоковости и постоянно нейтрального государства

"Будущее Украины - это постоянный нейтралитет и внеблоковость". Об этом говорится в заявлении Оппозиционной платформы - За життя, распростаненном на сайте политсилы.

"Парламент девятого созыва не устает доказывать украинским избирателям, что их надежды на смену власти в Украине оказались напрасными. Вместо принятия законов, необходимых для мирного урегулирования конфликта, объединения страны и улучшения жизни граждан, парламентское Зе-большинство танцует под дудку партии войны Петра Порошенко. Совместными усилиями старая и новая власть готовят украинский народ к бесконечному продолжению конфликта на Донбассе, нескончаемой нищете и постоянным внутренним противоречиям", - отмечается в заявлении партии.

В документе так же говорится, что принятие Постановления парламента "О первоочередных шагах обеспечения евроатлантической интеграции Украины - обретения полноправного членства в НАТО" - это провокация накануне саммита Нормандской четверки. Порошенко и компания делают все, чтобы сорвать возможность договорится о мире, и Зе-команда их в этом полностью поддерживает.

В феврале этого года режим Порошенко с помощью "ручного" парламента продавил внесение изменений в Конституцию Украины. Без проведения референдума, без учета мнения людей, полностью игнорируя позицию Донецка и Луганска "партия войны" совершила юридический трюк, вписав вступление в НАТО в преамбулу Основного Закона. Сделано это было с единственной целью - сделать невозможными любые переговоры о мире. На выборах эта мошенническая схема получила оценку избирателей. Режим проиграл, а победу одержали силы, которые заявляли о стремлению к миру и народовластию.

Владимир Зеленский и его политическая команда обещали украинским избирателям, что никакого вступления в НАТО не будет без всеукраинского референдума. Сегодня эти обещания забыты. Как и в вопросах земли, снижения тарифов, повышения пенсий и зарплат власть просто обманула граждан. Без всяких референдумов пропрезидентское монобольшинство голосует за подготовку обращения о получении Украиной Плана действий по вступлению в НАТО.

Сегодня, как и в начале года, каждый социологический опрос показывает - в украинском обществе нет единства по вопросу членства в Североатлантическом Альянсе. Категорически против этого вступают Донецк и Луганск. И шансов вступить в НАТО у Украины, с неурегулированным конфликтом на Донбассе, тоже нет. Но вместо того, чтобы пересмотреть бессмысленный и конфликтный во всех отношениях курс, парламентское монобольшинство заявляет о его продолжении. И делается это накануне важнейшей встречи в Париже между лидерами стран-гарантов выполнения Минских соглашений. Когда предстоят важнейшие переговоры о мирном урегулировании, обеспечении страны энергоносителями и продлении стратегического соглашения на транзит российского газа.

Оппозиционная платформа - За життя призывает Президента Украины Владимира Зеленского не идти на поводу у политических провокаторов. Не делать заявлений и не совершать шагов, которые могут отдалить объединение страны и подорвать экономическую безопасность Украины.

"Сегодня только смена внешнеполитического курса украинского государства сможет обеспечить мир в стране и гарантировать стабильность на всем европейском континенте. Украина должна вернуться к политике внеблоковости и добиваться признания в качестве постоянно нейтрального государства, как это предусмотрено Декларацией о государственном суверенитете (раздел IX). На этих принципах состоялась независимая Украина. Следование им - вернет мир и спокойствие на нашу землю. Это желание большинства украинских граждан и главная задача для нашей партии. Вместе мы этого добьемся.

Будущее Украины - мир, нейтралитет и внеблоковость!", - констатируется в документе, распространенном политсилой.