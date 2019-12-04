подписаться на рассылку
23.75 24.05
26.1 26.65
˟
04 декабря 2019, среда, 12:55 507
Верховная Рада и партии 2019-12-04T13:00:01+02:00
Українські Новини
Платформа Бойко призывает Зеленского вернуться к политике внеблоковости и постоянно нейтрального государства

Платформа Бойко призывает Зеленского вернуться к политике внеблоковости и постоянно нейтрального государства

Оппозиционная платформа - За життя, ОПЗЖ, Нейтралитет, Внеблоковость, Порошенко Петр, Владимир Зеленский, Бойко Юрий

"Будущее Украины - это постоянный нейтралитет и внеблоковость". Об этом говорится в заявлении Оппозиционной платформы - За життя, распростаненном на сайте политсилы.

"Парламент девятого созыва не устает доказывать украинским избирателям, что их надежды на смену власти в Украине оказались напрасными. Вместо принятия законов, необходимых для мирного урегулирования конфликта, объединения страны и улучшения жизни граждан, парламентское Зе-большинство танцует под дудку партии войны Петра Порошенко. Совместными усилиями старая и новая власть готовят украинский народ к бесконечному продолжению конфликта на Донбассе, нескончаемой нищете и постоянным внутренним противоречиям", - отмечается в заявлении партии.

В документе так же говорится, что принятие Постановления парламента "О первоочередных шагах обеспечения евроатлантической интеграции Украины - обретения полноправного членства в НАТО" - это провокация накануне саммита Нормандской четверки. Порошенко и компания делают все, чтобы сорвать возможность договорится о мире, и Зе-команда их в этом полностью поддерживает.

В феврале этого года режим Порошенко с помощью "ручного" парламента продавил внесение изменений в Конституцию Украины. Без проведения референдума, без учета мнения людей, полностью игнорируя позицию Донецка и Луганска "партия войны" совершила юридический трюк, вписав вступление в НАТО в преамбулу Основного Закона. Сделано это было с единственной целью - сделать невозможными любые переговоры о мире. На выборах эта мошенническая схема получила оценку избирателей. Режим проиграл, а победу одержали силы, которые заявляли о стремлению к миру и народовластию.

Владимир Зеленский и его политическая команда обещали украинским избирателям, что никакого вступления в НАТО не будет без всеукраинского референдума. Сегодня эти обещания забыты. Как и в вопросах земли, снижения тарифов, повышения пенсий и зарплат власть просто обманула граждан. Без всяких референдумов пропрезидентское монобольшинство голосует за подготовку обращения о получении Украиной Плана действий по вступлению в НАТО.

Сегодня, как и в начале года, каждый социологический опрос показывает - в украинском обществе нет единства по вопросу членства в Североатлантическом Альянсе. Категорически против этого вступают Донецк и Луганск. И шансов вступить в НАТО у Украины, с неурегулированным конфликтом на Донбассе, тоже нет. Но вместо того, чтобы пересмотреть бессмысленный и конфликтный во всех отношениях курс, парламентское монобольшинство заявляет о его продолжении. И делается это накануне важнейшей встречи в Париже между лидерами стран-гарантов выполнения Минских соглашений. Когда предстоят важнейшие переговоры о мирном урегулировании, обеспечении страны энергоносителями и продлении стратегического соглашения на транзит российского газа.

Оппозиционная платформа - За життя призывает Президента Украины Владимира Зеленского не идти на поводу у политических провокаторов. Не делать заявлений и не совершать шагов, которые могут отдалить объединение страны и подорвать экономическую безопасность Украины.

"Сегодня только смена внешнеполитического курса украинского государства сможет обеспечить мир в стране и гарантировать стабильность на всем европейском континенте. Украина должна вернуться к политике внеблоковости и добиваться признания в качестве постоянно нейтрального государства, как это предусмотрено Декларацией о государственном суверенитете (раздел IX). На этих принципах состоялась независимая Украина. Следование им - вернет мир и спокойствие на нашу землю. Это желание большинства украинских граждан и главная задача для нашей партии. Вместе мы этого добьемся.

Будущее Украины - мир, нейтралитет и внеблоковость!", - констатируется в документе, распространенном политсилой.

Больше новостей о: Оппозиционная платформа - За життя ОПЗЖ Нейтралитет Внеблоковость Порошенко Петр Владимир Зеленский Бойко Юрий

Архив
Новости
В Одессе перестали работать три троллейбусных маршрута из-за масштабного пожара в колледже 13:14
Украина заплатит добровольный взнос в НАТО в размере 850 тысяч евро 12:58
Платформа Бойко призывает Зеленского вернуться к политике внеблоковости и постоянно нейтрального государства 12:55
Кабмин назначил своего представителя в набсовет Ощадбанка 12:53
Freedom House рекомендует Украине воздержаться от общего запрета на доступ к российским и другим сайтам 12:50
больше новостей
Пенсионный фонд начал финансирование пенсий после повышения 06:30 Инфографика
Сегодня по всей Украине ухудшится погода: 4 области завалит густым снегом 08:20
Похолодает до -10 и выпадет снег: прогноз погоды на вторник 14:23 Карта
Кабмин обсуждает с малыми и средними предпринимателями упрощение условий ведения бизнеса 14:25
Работники военкомата силой попытались увести мужчину с почтового отделения в армию 13:56
больше новостей
Госбюджет 2020 сохранил объемы финансирования Украинского культурного фонда в 700 млн гривен 13:15 Исправлено
Цены на две трети продуктов взлетели вверх с начала года: список 16:00
Зеленский заявил, что тарифы на тепло могут уменьшиться вдвое в следующем году 19:02
"Укрзализныця" хочет повышать цены на билеты каждый месяц с марта 2020 14:44
Это очень маленькая сумма, - Марина Порошенко о 700 млн гривен из госбюджета для своего фонда 21:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok