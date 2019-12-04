Кандидат в руководители "Укркосмоса" Усов продавал школьникам бесплатные учебники, - Голобуцкий

Одесского предпринимателя и лидера конкурса на должность председателя Государственного космического агентства Украины заподозрили в организации мошеннической схемы в сфере образования. Через подконтрольные компании Усов наладил продажу доступа к бесплатным учебникам для школьников Николаева и Одессы. Об этом заявил политолог Алексей Голобуцкий.

"Усов, оказывается, организовал неслыханную по дерзости и цинизму схему: продавал николаевским и одесским школьникам электронные учебники, которые годами лежат в бесплатном доступе на сайте Министерства образования и науки, и зарабатывал миллионы гривен!" - написал Голобуцкий.

По его словам, сделки Усова уже расследуют правоохранители, а на прошлое неделе Служба безпекиУкраины провела обыски в Николаеве.

"Разоблачили должностных лиц Николаевского облсовета, департамента образования и науки облгосадминистрации и одного из местных коммунальных предприятий на присвоении бюджетных средств, предназначенных для школ региона. Они внесли в расходов бюджета средства на закупку е-учебников и провели два тендера на приобретение кодов доступа к электронным ресурсам. В результате коммерческая структура, которые специализируется на предоставлении программных услуг, получила из бюджета 15 млн грн. ", - пишеи Голобуцкий.

Как утверждает политолог, в мошеннической схеме были задействованы компании ЧП "Электроник Солюшенс", ООО "Виверебене 2" и ООО "Лаки Сейлз", которые в ходят в бизнес-интересов Владимира Усова. Упомянутые компании принимали участие в тендерах, подавая фальсифицированную документацию.

"Тендерная документация на закупку услуг по доступу к системе электронных интерактивных учебников предполагает наличие у поставщика грифа" Рекомендовано Министерством образования и науки Украины" или министерского свидетельства "Использование в учебных заведениях Украины разрешается", а также наличия лицензионных договоров с издательствами на использование учебников. Вместо грифов и свидетельств ЧП "Электроник Солюшенс" предъявлял некий документ без названия с надписью "Одобрено для использования в общеобразовательных учреждениях", полученный в госучреждении "Институт модернизации содержания образования" - и тендерный комитет не видел никаких оснований для отклонения предложения ", - пишет Голобуцкий.

Самому же Усову принадлежит ЧП "Гутенбергз", которое тоже было задействовано до сделок как поставщик безкоштовнихPDF-версий учебников на платформе электронных интерактивных учебников Pidruchnyk.ua.

Аналогичную схему присвоения бюджетных средств Владимир Усов реализовал в Одессе, пишет Голобуцький.

"Активная апробация схемы" как заработать на бесплатных учебниках для школьников "проводилась на родине компании - в Одессе. И нечего удивляться: в окружении мэра Труханова воруют. И даже на детях.", - пишет Голобуцкий и приводит несколько тендеров на сумму около 30 млн грн.

"Каждый раз компании-участники не имеют конкурентов, каждый раз подкладывают в тендерную документацию лист "Одобрено" вместо министерских грифов или свидетельств, каждый раз предъявляют перечень лицензий от издательств, срок действия которых истек полтора-два года назад (!). И тендерный комитет безоговорочно благословляет закупки у аферистов", - добавляет политолог.

Голобуцкий также отмечает, что Усов является кандидатом на должность председателя Государственного космического агентства Украины и готовится к собеседованию с премьер-министром Алексеем Гончаруком. Но расследование схем с бесплатными учебниками модет перечеркнуть карьерные планы Усова.

"Ниточки от компании" Гутенбергз "Усова тянутся к печально издательства" Умники "семьи любимого, которое монополизировало рынок ИТ-решений для украинских школ.

На "Розумниках" уже висят десятки уголовных дел в отношении фиктивной поставки компьютерного оборудования в учебные заведения. И вот теперь за сделки с бюджетными средствами за доступ к бесплатным е-учебников компаний Усова СБУ совместно с ГБР взялись в Николаеве, - отмечает Голобуцкий и добавляет: "Фаворита отбора - одесского предпринимателя Владимира Усова - СБУ может забрать на допрос еще по дороге на собеседование с премьером ".

Как сообщалось, Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Николаевского облсовета, Департамента образования и науки облгосадминистрации и одного из местных коммунальных предприятий на присвоении бюджетных средств, предназначенных для школ региона.