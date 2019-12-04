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04 декабря 2019, среда, 12:21 50
Общество 2019-12-04T13:00:02+02:00
Українські Новини
Убивший человека радикал Стерненко стал студентом КНУ им. Шевченко

Убивший человека радикал Стерненко стал студентом КНУ им. Шевченко

Радикалы, Сергей Стерненко, Убийство, КНУ имени Шевченко, Студент

Скандальный одесский праворадикал Сергей Стерненко, который убил человека и до сих пор на свободе, стал студентом Института международных отношений КНУ им Шевченко. Об этом он сообщил в Facebook, информирует портал strana.ua.

"На митинге, когда из КНУ выгоняли Портнова, я пообещал поступить в этот университет. Обещание выполняю. Итак, теперь я в третий раз студент", - сообщил он.

Стерненко поступил в магистратуру по международному праву, направление специализации - международная защита прав человека.

Вечером 24 мая 2018 года Стерненко заявил о нападении на него 2 неизвестных в Одессе. Одного из нападавших он убил, второй сбежал.

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