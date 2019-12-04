подписаться на рассылку
23.75 24.05
26.1 26.65
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Экс-министр экономики Польши призвал власти Украины не сосредотачиваться на импорте электроэнергии из России и Беларуси
04 декабря 2019, среда, 12:11 722
Экономика 2019-12-04T13:00:02+02:00
Українські Новини
Экс-министр экономики Польши призвал власти Украины не сосредотачиваться на импорте электроэнергии из России и

Экс-министр экономики Польши призвал власти Украины не сосредотачиваться на импорте электроэнергии из России и Беларуси

Электроэнергия, Яцек Пехота, Экономика, Энергетика, Поправка Геруса, Иван Плачков

В странах Центральной Европы является системный спрос на электроэнергию, ее экспорт из Украины обеспечит экономический рост стране и стабилизацию энергобезопасности в регионе. Для этого Украине следует не сосредотачиваться на импорте электроэнергии из РФ и Беларуси. Об этом заявил экс-министр экономики Польши Яцек Пехота в интервью изданию Expro Consulting.

"Факты и данные показывают, что импорт энергии в первую очередь с нулевыми выбросами СО2 был бы очень полезным. Экспорт из Украины является важным потенциалом для стабилизации энергетической безопасности региона Центральной Европы. Польша убедилась в этом на собственном опыте в августе и сентябре 2015 года. Тогда впервые, за новейшую экономическую историю страны, Польша попала в серьезный энергетический кризис. Только благодаря помощи Украины, которая возобновила экспорт электроэнергии в Польшу, удалось минимизировать серьезные потери для польской промышленности и бизнеса", - отметил Пехота.

Он отметил, что системный спрос на электроэнергию из Украины существует не только в Польше, но практически во всех странах региона - от Венгрии, Румынии, Словакии до Чехии. Он также напомнил, что в 2025 году страны Балтии синхронизируются с Европейским Союзом, что означает отключение от энергосистемы Беларуси и России. Поэтому спрос на ток возрастет еще больше, а в Украине есть значительный потенциал, чтобы его удовлетворить.

"Возникнет новый главный фактор увеличения спроса на электроэнергию. Также возникает вопрос, как обеспечить энергетическую безопасность региона. Кажется, что ответ заключается в потенциале и возможностях Украины как страны, которая выбрала интеграцию с европейской энергосистемой вместо российской", - отметил Пехота.

По его мнению, важно, чтобы представители украинской власти признавали долгосрочный потенциал Украины, как ценность и источник возможных доходов страны. И понимали важность геополитической роли энергетического сектора Украины. Поэтому экс-министр энергетики Польши призвал украинскую власть проанализировать спрос на ток в центрально-европейском регионе и возможности его экспорта, а не сосредоточиваться на импорте из России и Беларуси.

"Я призываю министра энергетики Украины проанализировать рынок и спрос в Центральной Европе. Ознакомьтесь с отчетами консалтинговых компаний, экспертов и независимых институтов, а также встречами с бизнес-организациями. Я также призываю украинское правительство глубоко проанализировать будущие источники экономического развития страны", - сказал Пехота.

Напомним, с 1 октября из-за "поправки Геруса" начался коммерческий импорт электроэнергии из России. За первую половину октября импорт электроэнергии из РФ вырос почти в два раза, в ноябре он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза - до 12 млн кВт-ч/сут.

Ранее председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи и экс-министр энергетики Иван Плачков заявлял, что импорт электроэнергии из России исключает интеграцию украинской энергосистемы с единой европейской энергосистемой (синхронизация с ENTSO-E позволила бы начать масштабный экспорт украинской электроэнергии в Европу).

"Мы будем на "игле", с которой не сможем соскочить. Поэтому план интеграции в европейский рынок, на котором базировались все реформы в энергетике, который является нашим обязательством перед европейцами, будет провален. Отказ от синхронизации с ENTSO-E - это приговор для энергетической отрасли Украины", - утверждает Плачков.

Больше новостей о: Электроэнергия Яцек Пехота Экономика Энергетика Поправка Геруса Иван Плачков

Архив
Новости
В Одессе перестали работать три троллейбусных маршрута из-за масштабного пожара в колледже 13:14
Украина заплатит добровольный взнос в НАТО в размере 850 тысяч евро 12:58
Платформа Бойко призывает Зеленского вернуться к политике внеблоковости и постоянно нейтрального государства 12:55
Кабмин назначил своего представителя в набсовет Ощадбанка 12:53
Freedom House рекомендует Украине воздержаться от общего запрета на доступ к российским и другим сайтам 12:50
больше новостей
Пенсионный фонд начал финансирование пенсий после повышения 06:30 Инфографика
Сегодня по всей Украине ухудшится погода: 4 области завалит густым снегом 08:20
Похолодает до -10 и выпадет снег: прогноз погоды на вторник 14:23 Карта
Кабмин обсуждает с малыми и средними предпринимателями упрощение условий ведения бизнеса 14:25
Работники военкомата силой попытались увести мужчину с почтового отделения в армию 13:56
больше новостей
Госбюджет 2020 сохранил объемы финансирования Украинского культурного фонда в 700 млн гривен 13:15 Исправлено
Цены на две трети продуктов взлетели вверх с начала года: список 16:00
Зеленский заявил, что тарифы на тепло могут уменьшиться вдвое в следующем году 19:02
"Укрзализныця" хочет повышать цены на билеты каждый месяц с марта 2020 14:44
Это очень маленькая сумма, - Марина Порошенко о 700 млн гривен из госбюджета для своего фонда 21:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok