Полиция эвакуировала 8 тыс. человек из-за сообщений о минировании во Львове

Полиция эвакуировала 3 декабря вечером около 8 тыс. человек из-за сообщений о минировании во Львове. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Львовской областной государственной администрации. Неизвестный сообщил о минировании 37 домов, 9 отелей, 13 торгово-развлекательных центров, 11 больниц, всех школ и детских садов в городе. Сообщение о минировании поступило в полицию. На место события прибыли взрывотехники, проводилась эвакуация. Взрывчатка не обнаружена. Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции. Как сообщали Українськi Новини, полиция эвакуировала 22 октября около 0,5 тыс. человек из-за сообщений о минировании главного железнодорожного вокзала во Львове. Полиция эвакуировала 3 декабря вечером около 8 тыс. человек из-за сообщений о минировании во Львове. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Львовской областной государственной администрации. Неизвестный сообщил о минировании 37 домов, 9 отелей, 13 торгово-развлекательных центров, 11 больниц, всех школ и детских садов в городе. Сообщение о минировании поступило в полицию. На место события прибыли взрывотехники, проводилась эвакуация. Взрывчатка не обнаружена. Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции. Как сообщали Українськi Новини, полиция эвакуировала 22 октября около 0,5 тыс. человек из-за сообщений о минировании главного железнодорожного вокзала во Львове.