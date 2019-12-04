Полиция эвакуировала 8 тыс. человек из-за сообщений о минировании во Львове

Полиция эвакуировала 3 декабря вечером около 8 тыс. человек из-за сообщений о минировании во Львове. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Львовской областной государственной администрации.

Неизвестный сообщил о минировании 37 домов, 9 отелей, 13 торгово-развлекательных центров, 11 больниц, всех школ и детских садов в городе.

Сообщение о минировании поступило в полицию.

На место события прибыли взрывотехники, проводилась эвакуация.

Взрывчатка не обнаружена.

Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции.

Как сообщали Українськi Новини, полиция эвакуировала 22 октября около 0,5 тыс. человек из-за сообщений о минировании главного железнодорожного вокзала во Львове.

Полиция эвакуировала 3 декабря вечером около 8 тыс. человек из-за сообщений о минировании во Львове. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Львовской областной государственной администрации.

Неизвестный сообщил о минировании 37 домов, 9 отелей, 13 торгово-развлекательных центров, 11 больниц, всех школ и детских садов в городе.

Сообщение о минировании поступило в полицию.

На место события прибыли взрывотехники, проводилась эвакуация.

Взрывчатка не обнаружена.

Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции.

Как сообщали Українськi Новини, полиция эвакуировала 22 октября около 0,5 тыс. человек из-за сообщений о минировании главного железнодорожного вокзала во Львове.