Поліція евакуювала 8 тис. чоловік через повідомлення про замінування у Львові

Поліція евакуювала 3 грудня ввечері близько 8 тис. чоловік через повідомлення про замінування у Львові. Про це Українським Новинам повідомив представник Львівської обласної державної адміністрації. Невідомий повідомив про мінування 37 будинків, 9 готелів, 13 торгово-розважальних центрів, 11 лікарень, усіх шкіл та дитячих садків в місті. Повідомлення про мінування надійшло в поліцію. На місце події прибули вибухотехніки, проводилася евакуація. Вибухівки не виявлено. Інформація внесена до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень територіальних відділів поліції. Як повідомляли Українські Новини, поліція евакуювала 22 жовтня близько 0,5 тис. осіб через повідомлення про замінування головного залізничного вокзалу у Львові. Поліція евакуювала 3 грудня ввечері близько 8 тис. чоловік через повідомлення про замінування у Львові. Про це Українським Новинам повідомив представник Львівської обласної державної адміністрації. Невідомий повідомив про мінування 37 будинків, 9 готелів, 13 торгово-розважальних центрів, 11 лікарень, усіх шкіл та дитячих садків в місті. Повідомлення про мінування надійшло в поліцію. На місце події прибули вибухотехніки, проводилася евакуація. Вибухівки не виявлено. Інформація внесена до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень територіальних відділів поліції. Як повідомляли Українські Новини, поліція евакуювала 22 жовтня близько 0,5 тис. осіб через повідомлення про замінування головного залізничного вокзалу у Львові.