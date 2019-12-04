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04 грудня 2019, середа, 11:56 19
Події 2019-12-04T14:00:05+02:00
Українські Новини
Поліція евакуювала 8 тис. чоловік через повідомлення про замінування у Львові

Поліція евакуювала 8 тис. чоловік через повідомлення про замінування у Львові

Хибне повідомлення, Хибне мінування

Поліція евакуювала 3 грудня ввечері близько 8 тис. чоловік через повідомлення про замінування у Львові. Про це Українським Новинам повідомив представник Львівської обласної державної адміністрації.

Невідомий повідомив про мінування 37 будинків, 9 готелів, 13 торгово-розважальних центрів, 11 лікарень, усіх шкіл та дитячих садків в місті.

Повідомлення про мінування надійшло в поліцію.

На місце події прибули вибухотехніки, проводилася евакуація.

Вибухівки не виявлено.

Інформація внесена до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень територіальних відділів поліції.

Як повідомляли Українські Новини, поліція евакуювала 22 жовтня близько 0,5 тис. осіб через повідомлення про замінування головного залізничного вокзалу у Львові.

Поліція евакуювала 3 грудня ввечері близько 8 тис. чоловік через повідомлення про замінування у Львові. Про це Українським Новинам повідомив представник Львівської обласної державної адміністрації.

Невідомий повідомив про мінування 37 будинків, 9 готелів, 13 торгово-розважальних центрів, 11 лікарень, усіх шкіл та дитячих садків в місті.

Повідомлення про мінування надійшло в поліцію.

На місце події прибули вибухотехніки, проводилася евакуація.

Вибухівки не виявлено.

Інформація внесена до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень територіальних відділів поліції.

Як повідомляли Українські Новини, поліція евакуювала 22 жовтня близько 0,5 тис. осіб через повідомлення про замінування головного залізничного вокзалу у Львові.

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