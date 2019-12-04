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04 декабря 2019, среда, 10:15 742
Верховная Рада и партии 2019-12-04T10:15:01+02:00
Українські Новини
Депутаты объединились для защиты энергетической безопасности страны, - Кучеренко

Депутаты объединились для защиты энергетической безопасности страны, - Кучеренко

Ахтем Чийгоз, Герус Андрей, Кучеренко Алексей, межфракционное объединение, Энергетика

Народные депутаты создали межфракционное объединение для защиты энергетической безопасности государства и противодействия российской экспансии через импорт тока. Об этом заявил народный депутат, член межфракционного депутатского объединения "Энергетическая независимость и безопасность Украины" Алексей Кучеренко на брифинге в Верховной Раде, информирует портал obozrevatel.com.

"Наша главная цель - сделать этот процесс развития энергетической безопасности Украины, а энергетическая безопасность - это и есть наша политическая безопасность, сделать максимально профессиональным, максимально деполитизированным. И поэтому приглашаем всех без исключения депутатов, представителей всех без исключения фракций и групп для профессионального участия в работе нашего межфракционного объединения", - сказал Кучеренко.

Он также отметил, что члены объединения намерены бороться за отмену импорта российской электроэнергии, который был восстановлен благодаря "поправке Геруса", поскольку он угрожает энергетической независимости страны.

Напомним, ранее народный депутат Украины Ахтем Чийгоз заявил, что возобновление импорта электроэнергии из РФ, которое стало возможным в результате "поправки Геруса", - это предательство национальных интересов. Оно ослабляет позиции Украины в Европе.

Ранее президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец сообщил, что импортеры российской электроэнергии демпингуют на украинском рынке, а это убивает отечественную энергетику и грозит сорвать интеграцию Украины к европейской энергосистеме. Он также отметил, что объем российской электроэнергии, поставляемый на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%.

Больше новостей о: Ахтем Чийгоз Герус Андрей Кучеренко Алексей межфракционное объединение Энергетика

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