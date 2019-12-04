В Харькове пытались подорвать общественную приемную партии ОПЗЖ

3 декабря около 4:00 утра неизвестные лица совершили попытку подорвать общественную приемную партии "Оппозиционная платформа - За життя", информирует портал zagittya.com.ua.

На входные двери клейкой лентой был прикреплен предмет, похожий на гранату. Срочно была вызвана полиция. Взрывотехническая служба, прибывшая на место ЧП, сообщила, что этот предмет является учебной гранатой, которая была приведена в действие. Также поврежден фасад здания.

Подчеркнуто, что это уже третье за последнюю неделю нападение на общественную приемную оппозиционеров.

В политической силе отмечают, что никаких угроз в свой адрес не боятся и настроены на еще более активную работу с избирателями. В сообщении политсилы подчеркивается: а то, что партия получает все большую поддержку на Харьковщине, подтверждают растущие рейтинги Оппозиционной платформы - За життя и количество людей, которые обращаются ежедневно в общественную приемную Харькова.

А всем лицам, которые таким криминальным способом пытаются дестабилизировать обстановку в городе, или нас остановить, - сообщаем: у вас ничего не получится!

"Обращаемся к Генеральному прокурору Украины, министру МВД, руководителю СБУ в кратчайшие сроки отреагировать на эту попытку террористического акта, который представлял угрозу жизни людей. А полиции - найти исполнителей и заказчиков этого преступления.

Обращаемся также к Президенту Украины как гаранту Конституции лично вмешаться в ситуацию и прекратить произвол в отношении нашей политической силы на Харьковщине", - констатировано в обращении политсилы.