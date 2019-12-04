подписаться на рассылку
23.75 24.05
26.1 26.65
˟
04 декабря 2019, среда, 08:35 543 Фото
Верховная Рада и партии 2019-12-04T08:35:01+02:00
Українські Новини
В Харькове пытались подорвать общественную приемную партии ОПЗЖ

В Харькове пытались подорвать общественную приемную партии ОПЗЖ

Оппозиционная платформа - За життя, ОПЗЖ, Взрывотехническая служба, Учебная граната, Граната

3 декабря около 4:00 утра неизвестные лица совершили попытку подорвать общественную приемную партии "Оппозиционная платформа - За життя", информирует портал zagittya.com.ua.

На входные двери клейкой лентой был прикреплен предмет, похожий на гранату. Срочно была вызвана полиция. Взрывотехническая служба, прибывшая на место ЧП, сообщила, что этот предмет является учебной гранатой, которая была приведена в действие. Также поврежден фасад здания.

Подчеркнуто, что это уже третье за последнюю неделю нападение на общественную приемную оппозиционеров.

В политической силе отмечают, что никаких угроз в свой адрес не боятся и настроены на еще более активную работу с избирателями. В сообщении политсилы подчеркивается: а то, что партия получает все большую поддержку на Харьковщине, подтверждают растущие рейтинги Оппозиционной платформы - За життя и количество людей, которые обращаются ежедневно в общественную приемную Харькова.

А всем лицам, которые таким криминальным способом пытаются дестабилизировать обстановку в городе, или нас остановить, - сообщаем: у вас ничего не получится!

"Обращаемся к Генеральному прокурору Украины, министру МВД, руководителю СБУ в кратчайшие сроки отреагировать на эту попытку террористического акта, который представлял угрозу жизни людей. А полиции - найти исполнителей и заказчиков этого преступления.

Обращаемся также к Президенту Украины как гаранту Конституции лично вмешаться в ситуацию и прекратить произвол в отношении нашей политической силы на Харьковщине", - констатировано в обращении политсилы.

Больше новостей о: Оппозиционная платформа - За життя ОПЗЖ Взрывотехническая служба Учебная граната Граната

Архив
Новости
Кабмин увеличил финансирование выплаты субсидий 11:24
Опередили только Грузию и Молдову: исследование уровня образования в Украине показало шокирующие результаты 11:22
В Туркменистане осудили экс-главу МВД: побритого наголо и кающегося его показали на госТВ 11:16
Дубилет инициирует отмену учетных книг для физлиц-предпринимателей 10:58
Рубль продолжает падать в обменниках Киева 10:50
больше новостей
Пенсионный фонд начал финансирование пенсий после повышения 06:30 Инфографика
Сегодня по всей Украине ухудшится погода: 4 области завалит густым снегом 08:20
Похолодает до -10 и выпадет снег: прогноз погоды на вторник 14:23 Карта
Кабмин обсуждает с малыми и средними предпринимателями упрощение условий ведения бизнеса 14:25
Работники военкомата силой попытались увести мужчину с почтового отделения в армию 13:56
больше новостей
Госбюджет 2020 сохранил объемы финансирования Украинского культурного фонда в 700 млн гривен 13:15 Исправлено
Цены на две трети продуктов взлетели вверх с начала года: список 16:00
"Укрзализныця" хочет повышать цены на билеты каждый месяц с марта 2020 14:44
Зеленский заявил, что тарифы на тепло могут уменьшиться вдвое в следующем году 19:02
Это очень маленькая сумма, - Марина Порошенко о 700 млн гривен из госбюджета для своего фонда 21:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok