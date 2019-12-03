Октябрьский ТОП самых больших зарплат украинских борцов с коррупцией и преступностью

В 2016 году в Украине начала работать электронная система декларирования доходов с обязательным открытым реестром. После этого обнародование зарплат и других доходов коснулось чиновников всех мастей, но в первую очередь, президента, депутатов и прочих государственных служащих. О том, во сколько государству обходятся депутаты, Українські Новини рассказывали ранее. Система декларирования успешно работает и сейчас, позволяя сравнить и проанализировать декларации служащих на руководящих постах государства.

Українські Новини составили рейтинг самых высоких зарплат чиновников за октябрь и вот, что из этого получилось.

Зарплаты силовиков за октябрь

Открывает ТОП директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба, чья заработная плата за октябрь составила 72 375 гривен. Об этом говорится в ответе ГБР на запрос Українських Новин. Указано также, что размер оклада Романа Трубы - 52 860 гривен, а сумма всех доплат составляет 19 300 тыс. гривен. После вычета налогов общая сумма выплаты Романа Трубы составила 57 454 гривны.

В новом правительстве весьма высокую зарплату получил министр внутренних дел Арсен Аваков. На запрос Українських Новин Министерство внутренних дел озвучило цифру в 82 071 гривну, которая складывается из суммы оклада (15 272 гривны), отпускные (1638 гривен), премия (22 806 гривен), индексации (693 гривны), а также нескольких весомых надбавок: за выслугу лет (5 040 гривен), за интенсивность труда (30 510 гривен), за работу с документами, составляющими государственную тайну (3 054 гривны), за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн (3 054 гривны).

Следующий в рейтинге чиновников с высокой зарплатой - глава Национальной полиции Игорь Клименко. Его заработная плата за октябрь составила 89 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Українських Новин. Указано также, что в зарплату Игоря Клименко входит сумма должностного оклада (43 600 гривен), оклад за специальное звание (2 600 гривен), а также надбавки за стаж службы (23 100 гривен), за за выполнение функций эксперта по вопросам тайн (8 000 тысяч гривен), за работу в условиях режимных ограничений (6 550 гривен) и за специфические условия службы (5 150 гривен). После вычета налогов глава Нацполиции получил зарплату в размере 79 533 гривны.

После своего назначения 3 октября на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны одну из самых больших зарплат получил Алексей Данилов. Сумма его заработной платы составила 100 230 гривен. Об этом сообщалось в официальном ответе СНБО Українським Новинам. Согласно полученных данных, его оклад составляет 18 тыс. гривен, а в зарплату также включены премия (54 тыс. гривен), надбавка за интенсивность труда (17 600 гривен), а также некоторые другие надбавки (общей суммой 11 тысяч гривен).

С суммой заработной платы 133 334 гривны (с учетом всех доплат и премий) свое место в ТОП-е занял генеральный прокурор Руслан Рябошапка. При этом, Генеральная прокуратура не указала сумму после удержания всех налогов, однако, сообщается, что оклад генерального прокурора составляет 37 тыс. гривен.

Следующим номером в рейтинге оказался директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник. На запрос Українських Новин НАБУ ответило цифрой в 170 166 гривен. Общая сумма зарплаты складывается из оклада (105 720 гривен), доплат за выслугу лет (37 716 гривен), за работу, связанную с доступам к государственной тайне (10 572 гривны), за ранг (800 гривен), а также надбавки государственному эксперту по вопросам тайн (21 144 гривны). После вычета всех налогов сумма зарплаты Артема Сытника составила 136 984 гривны.

Одна из самых больших зарплат ушедшего месяца - у Назара Холодницкого, специализированного антикоррупционного прокурора, заместителя генерального прокурора Украины. На запрос Українських Новин Генеральная прокуратура предоставила цифру в 184 167 гривен (с учетом всех надбавок, доплат и премий). Сумма за вычетом налогов при этом не была указана, однако, известно, что должностной оклад Холодницкого составляет 63 432 гривны.

Напомним, что недавно экономисты поделились своими прогнозами по поводу зарплат для украинцев на ближайшее время.