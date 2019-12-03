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  • К митингующим под НБУ присоединились обманутые вкладчики банков, - СМИ
03 декабря 2019, вторник, 18:04 392
Политика 2019-12-03T19:00:02+02:00
Українські Новини
К митингующим под НБУ присоединились обманутые вкладчики банков, - СМИ

К митингующим под НБУ присоединились обманутые вкладчики банков, - СМИ

Акция под стенами НБУ. Фото СтопКор
Акция под стенами НБУ. Фото СтопКор

Под стенами Нацбанка уже четвертую неделю продолжается акция "Остановим коррупцию в НБУ". 3 декабря к протестам присоединились обманутые вкладчики "Дельта банка", банка "Хрещатик" и банка "Финансы и кредит", а также "ОО Совместных вкладчиков", сообщает портал "СтопКор", передает УНИАН.

"Мы присоединились к акции, потому что у нас украли деньги из украинских банков. Мы не коррупционеры, мы честно их заработали. Нас здесь более 200 человек, и наше основное требование – вернуть деньги, украденные преступным режимом", – отмечает участница акции Людмила.

Масштабы акции растут. В частности, сегодня число митингующих приблизилось к 3 тыс. человек. Напомним, что ранее к акции присоединились работники металлургических заводов, которым уже четыре месяца подряд не выплачивают зарплату из-за сокрушительной политики Нацбанка, а также представители Добровольческого движения ОУН и ветераны АТО.

Инициатором акции выступила ОО "Стоп коррупции". К протестам присоединились более 10 общественных организаций, которые уже длительное время отстаивают права обычных граждан и известны своей деятельностью в Украине. Среди них – "Защита украинского народа", "Защита инвесторов", "Стоп коррупции", "Народ против коррупции", "Всеукраинское движение "Финансовый майдан", "Совместный дозор", "Ассоциация борьбы с агрорейдерством", "Защита простых людей", "Международный антикриминальный союз", "Ассоциация защиты заемщиков", "Ассоциация защиты вкладчиков", "Наше время" и т.п. Некоторые из них напрямую пострадали от коррупционных схем в госучреждении.
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