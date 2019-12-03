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03 грудня 2019, вівторок, 18:04 226
Політика 2019-12-03T18:30:02+02:00
Українські Новини
До мітингувальників під НБУ приєдналися ошукані вкладники банків, - ЗМІ

До мітингувальників під НБУ приєдналися ошукані вкладники банків, - ЗМІ

Акція під стінами НБУ. Фото СтопКор
Акція під стінами НБУ. Фото СтопКор

Під стінами Нацбанку вже четвертий тиждень триває акція "Зупинимо корупцію в НБУ". 3 грудня до протестів приєдналися ошукані вкладники "Дельта банку", банку "Хрещатик" і банку "Фінанси і кредит", а також "ОО Спільних вкладників", повідомляє портал "СтопКор", передає УНІАН.

"Ми приєдналися до акції, тому що у нас вкрали гроші з українських банків. Ми не корупціонери, ми чесно їх заробили. Нас тут понад 200 осіб, і наша основна вимога – повернути гроші, вкрадені злочинним режимом", – зазначає учасниця акції Людмила.

Масштаби акції ростуть. Зокрема, сьогодні кількість мітингувальників наблизилася до 3 тис. осіб. Нагадаємо, що раніше до акції долучилися працівники металургійних заводів, яким вже чотири місяці не виплачують зарплату за нищівної політики Нацбанку, а також представники Добровольчого руху ОУН та ветерани АТО.

Ініціатором акції виступила ГО "Стоп корупції". До протестів приєдналися понад 10 громадських організацій, які вже тривалий час відстоюють права звичайних громадян і відомі своєю діяльністю в Україні. Серед них – "Захист українського народу", "Захист інвесторів", "Стоп корупції", "Народ проти корупції", "Всеукраїнський рух "Фінансовий майдан", "Спільний дозор", "Асоціація боротьби з агрорейдерством", "Захист простих людей", "Міжнародний антикримінальний союз", "Асоціація захисту позичальників", "Асоціація захисту вкладників", "Наш час" і т. п. Деякі з них безпосередньо постраждали від корупційних схем в держустанові.
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