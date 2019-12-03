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03 декабря 2019, вторник, 15:28 14
Политика 2019-12-03T15:29:13+02:00
Українські Новини
Офис президента взял Сытника под контроль делами о вмешательстве в американские выборы, - СМИ

Офис президента взял Сытника под контроль делами о вмешательстве в американские выборы, - СМИ

Сытник. Фото: Обозреватель
Сытник. Фото: Обозреватель

Неизвестные слили очередную порцию "пленок Трубы" - записей прослушивания кабинета директора ГБР Романа Трубы, передает "Обозреватель".

На одной из этих записей зафиксированы разговоры, свидетельствующие о том, что дела прокуратуры против Артема Сытника контролируются из Офиса Президента, что может свидетельствовать о том, что директора НАБУ "подвесили" для контроля за деятельностью антикоррупционного органа.

Телеграмм канал "Трубу прорвало" опубликовал очередную порцию из нескольких сотен часов записей "прослушки" кабинета Романа Трубы. В одном из разговоров, записанных 13 сентября 2019, фигурируют сам председатель ГБР Роман Труба, руководитель Второго управления организации досудебных расследований ГБР Александр Туру, председатель Офиса Президента Андрей Богдан и руководитель патронатной службы ГБР Александр Удовиченко.

Подчиненные отчитываются Трубе по делам "о вмешательстве руководителя НАБУ Артема Сытника в выборы США" и "ровенское дело Сытника", благодаря которому ОПУ может его отправить в отставку в любой момент. Это дело об элитном отдыхе Сытника на охотничьей базе в Ровенской области, за который заплатило другое лицо - свидетель по этому делу Николай Надейко, советник сестры Олега Бахматюка, против которого Сытник открыл дело по рефинансированию ВиЭйБи банка. Суд первой инстанции признал Сытника виновным в коррупционном деянии, и в случае отклонения его апелляции Сытник будет занесен в реестр лиц, совершивших коррупционные деяния, и не сможет занимать дальше должность директора НАБУ.

Во второй части записи председатель ГБР звонит руководителю Офиса Президента Андрею Богдану: "Ты знаешь я не подведу, все, что я обещал - у нас так и идет". После разговора пересказывает ее содержание Удовиченко, руководителю патронатной службы ГБР - сам глава ОПУ хвалил Трубу перед американцами и требовал результата по делу.: "Иосифович говорит, что хвалил меня перед американцами. Он говорит - дай результат!".
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