Офіс президента узяв Ситника під контроль справами про втручання в американські вибори, - ЗМІ

Невідомі злили чергову порцію "Плівок Труби" - записів прослуховування кабінету директора ДБР Романа Труби, передає Обозреватель.

На одному з цих записів зафіксовані розмови, які свідчать про те, що справи прокуратури проти Артема Ситника контролюються з Офісу Президента, що може свідчити про те, що директора НАБУ "підвісили" для контролю за діяльністю антикорупційного органу.

Телеграм-канал "Трубу прорвало" опублікував чергову порцію з кількох сотень годин записів "прослушки" кабінету Романа Труби. В одній з розмов, записаних 13 вересня 2019 року, фігурують сам голова ДБР Роман Труба, керівник Другого управління організації досудових розслідувань ДБР Олександр Туру, голова Офісу Президента Андрій Богдан та керівник патронатної служби ДБР Олександр Удовиченко.

Підлеглі звітують Трубі по справах "про втручання керівника НАБУ Артема Ситника у вибори США" та "рівненську справу Ситника", завдяки якій ОПУ може його відправити у відставку в будь-який момент. Це справа про елітний відпочинок Ситника на мисливській базі на Рівненщині, за який заплатила інша особа - свідок у цій справі Микола Надейко, радник сестри Олега Бахматюка, проти якого Ситник відкрив справу по рефінансуванню ВіЕйБі банку. Суд першої інстанції визнав Ситника винним у корупційному діянні, і в разі відхилення його апеляції Ситник буде занесений до реєстру осіб, що вчинили корупційні діяння, і не зможе обіймати далі посаду директора НАБУ.

У другій частині запису голова ДБР телефонує керівнику Офісу Президента Андрію Богдану: "Ти знаєш я не підведу, все, що я обіцяв – у нас так і йде". Після розмови переказує її зміст Удовиченку, керівнику патронатної служби ДБР: "Йосипович каже, що хвалив мене перед американцями. Він каже – дай результат!". Сам голова ОПУ казав, що "хвалив Трубу перед американцями" і вимагав результату по справі.