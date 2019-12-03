Амосову не ждут в Национальном медицинском университете имени Богомольца, - решение конференции трудового коллектива

Трудовой коллектив Национального медицинского университета имени Богомольца на своей конференции высказал недоверие экс-ректору Екатерине Амосовой. За это решение проголосовали 240 представителей вуза из 278 присутствующих.

Это уже второе подобное голосование этого года. Впервые недоверие Екатерине Амосовой выразили еще 25 января 2019 - за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Повторное голосование - это реакция не недавнее решение Печерского райсуда Киева, который восстановил экс-ректора в должности.

"Несмотря на предыдущее решение от 25-го января, где 97% членов трудового коллектива нашего университета выразили недоверие Екатерине Николаевне, она все же продолжает борьбу в судах с целью возвращения на должность ректора, - рассказал Александр Науменко, проректор Национального медицинского университета имени Богомольца. - Понятно, что моральный дух коллектива от этого только страдает. Сама явка на конференцию трудового коллектива говорит о том, что люди уже устали от этой турбулентности, которая уже практически 2 года Университет трясет, отвлекая его от выполнения основных функций".

Также, трудовой коллектив Национального медицинского университета имени Богомольца единогласно подтвердил результаты выборов ректора, произошедшие 3 сентября 2019. Тогда впервые руководителя вуза выбирали на всеобщих выборах, в которых приняли участие 1356 человек, а победу с результатом 89% получил нынешний проректор Университета Юрий Кучин.

"Мы хотим напомнить новому руководству Министерства здравоохранения и профильному комитету Верховной Рады о волеизъявлении и результатах, которые были представлены еще в сентябре. Также, и Печерский суд должен учитывать мнение двадцатитысячного коллектива, - отметила Оксана Выговская, декан медицинского факультета №3 НМУ. - Юрий Кучин - человек прогрессивный, молодой формации. Мы развиваемся, и надеемся, что будем развиваться дальше".

Все решения конференции трудового коллектива переданы в МОЗ Украины для учета при принятии решений относительно будущей судьбы Национального медицинского университета.

Уже 5 декабря Окружной административный суд столицы должен разблокировать результаты выборов ректора университета. Следовательно Министр здравоохранения сможет подписать с Юрием Кучиным полноценный контракт.