Налоговая выполнила обещание, данное Президенту, и сделала 100% плана по "алкогольному" акцизу, - Верланов

Налоговая выполнила план акцизного налога с ликероводочной продукции на 100%, как было обещано Президенту Украины председателем ГНС Сергеем Верлановым раньше. Об этом сообщает сайт Государственной налоговой службы.

Как говорится в сообщении, в августе-ноябре в Государственный бюджет Украины перечислено 2 342,1 млн грн акцизного налога с ликероводочной продукции (ЛВП), что на 48,6 млн грн, или на 2,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Также сообщается, что в ноябре индикативные показатели поступлений от акцизного налога с ЛВП выполнены на 102,2%. Вообще в бюджет уплачено 813,4 млн грн, или на 277,1 млн грн (+ 51,7%) больше, чем в ноябре прошлого года.

В ГНС сообщили, что такого результата они достигли благодаря повышению эффективности администрирования и усилению борьбы с теневым оборотом алкоголя. В частности, внедрение системы электронного администрирования спирта, а также ежесуточный мониторинг показателей расходомеров-счетчиков объемов производимого спирта предоставили налоговой службе возможность контролировать его движение от места производства к потребителям (в частности, ликероводочной отрасли).

"Новая налоговая служба уже начала работать таким образом, чтобы теневой рынок табака и алкоголя не чувствовал себя свободно. В начале месяца я лично пообещал Президенту, что план по "алкогольному" акцизу будет выполнено и сдержал слово. Детенизация оборота алкоголя продолжается. Следующий шаг - введение электронной акцизной марки, который позволит поднять контроль за оборотом подакцизных товаров на новый уровень и существенно улучшить показатели уплаты налогов", - отметил Сергей Верланов.

Напомним, что 1 ноября в Тернополе состоялось рабочее совещание по вопросам развития спиртовой отрасли при участии Президента Украины Владимира Зеленского и Председателя ГНС Сергея Верланова. Глава ГНС ​​проинформировал о мерах Государственной налоговой службы по детенизации алкогольного рынка, а также заверил, что результатом этой работы должно стать обеспечение полноты поступлений акцизного налога в государственный бюджет.