Процесс легализации игорного бизнеса затормозился, – СМИ

На сегодня проект закона №2285 ("О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр"), который подготовил Кабинет Министров Украины до сих пор не принят. Так, еще 12 ноября законопроект внесен в повестку дня, но народные депутаты президентское задание к 1 декабря 2019 года принять закон уже не выполнили. Легко предположить, что последняя рабочая для депутатов неделя в 2019 году будет "адской" и игорному бизнесу придется несколько подождать.

Об этом сообщил веб-сайт "Укринформ".

Борьба за легализацию игорного бизнеса в Украине этой осенью взяла высокий темп, но не финишировала. Анализ и риски закона, привлекательность рынка для инвесторов, теневые владельцы и "русский след". Так, на заседании комитета в Раде заметили российского предпринимателя Бориса Баума. Он ответил журналистам, что делает в Украине: "Процесс инициировали действующие операторы рынка - Favorit Sport, Parimatch. Они все существуют, у них есть свой бизнес...".

Но эти компании связь с российским лоббистом отрицают. "Баум не имеет к нам никакого отношения. Мы его заявление отрицаем", - заявила "Укринформу" директор по коммуникациям Favorit Sport Екатерина Машевская.

Международный холдинг Parimatch в свою очередь заявил: "Мировое имя бренда и международный имидж дают возможность некоторым представителям рабочей группы оперировать нашим именем в манипулятивной форме. Мы никогда не применяем методы лоббирования тех или иных решений. Тем более, мы не имеем никаких представителей наших интересов во властных структурах. Мы - глобальный игрок на мировом рынке и готовы предоставить свой опыт для формирования нормального европейского рынка игорного бизнеса в Украине".

Именно большое количество проектов влияет на сроки принятия закона. Идет борьба лоббистов, которым выгодны те или иные условия. Как быстро удастся договориться сторонам, прогнозировать трудно, признают эксперты.

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия на днях говорил, что закон смогут принять в первом чтении до конца года. Но очень сложно сказать, какой именно из 7 проектов станет лучшим для народных депутатов. Посмотрим, смогут ли "слуги народа" выполнить обещание Президента уже в этом году...