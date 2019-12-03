Кабмин обсуждает с малыми и средними предпринимателями упрощение условий ведения бизнеса

Кабинет Министров обсуждает с малыми и средними предпринимателями упрощение условий ведения бизнеса.

Об этом сообщил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Дмитрий Романович в ходе круглого стола "Продолжат ли предприниматели уклоняться от уплаты налогов?", организованного "Финансовым клубом" в пресс-центре "Українських Новин".

"На данный момент есть несколько вариантов возможных решений. Из тех аспектов, которые обсуждаются - это упрощение отчетности, смягчение штрафов, изменение лимитов и переходной период 2 года на внедрение и тестирование программных РРО. Решения нет, продолжается обсуждение, надеюсь скоро выйдем на какое-то решение", - сказал он.

Замминистра отметил, что принятые ранее законы о кэш-бэке и программных РРО взволновали предпринимательские круги.

В свою очередь Владимир Руденко, директор Аптечной профессиональной ассоциации, отметил, что фармацевты поддерживают вышеуказанные законы.

"Да, сегодня сложно это представить, что в аптеке не выдается фискальный чек. Но, к сожалению, такие аптеки до сих пор есть. Если наступает какой-то арбитражный случай, когда пациенту нанесен вред здоровью, как раз только при наличии фискального чека он может обратиться в суд и только с ним он может доказать свою правоту... Мы полагаем, что это своевременная и необходимая мера законодательства и мы ее поддерживаем", - сказал он.

София Арасланова, председатель ассоциации "Украинские импортеры бытовой электроники", добавила, что рынок бытовой техники напрямую зависит от схем и проблем, существующих в Украине.

По ее данным, проблема №1 – это нелегальный импорт. По данным независимых экспертов, объем экспорта в сторону Украины и фактически ввезенного товара разнятся на 11 млрд долларов.

"Это тот объем нелегального импорта, который сжимает работу легального бизнеса в торговле бытовой техникой.", - добавила Арасланова.

В свою очередь Олег Цильвик, председатель Союза потребителей Украины, отметил, что на данный момент в Украине потребители практически не защищены.

"Будем говорить открыто. Сегодня потребитель незащищен. Изменения в закон по фискальным чекам внесены, но бизнес не выполняет их. Сегодня нашествие контрабандной и фальсифицированной техники. И даже с нашими возможностями мы не всегда можем защитить потребителя. Мы поддерживали эту инициативу по введению кэш-бэка для потребителя", - сказал Цильвик.

Олег Кобельков, начальник отдела контроля за рекламой госпотребслужбы, также сообщил, что принятие вышеуказанных законов должно положительно повлиять на защиту прав потребителей в Украине, так как даст возможность четко идентифицировать субъекта предпринимательской деятельности - того кто нарушил права потребителя.

Как сообщали Українські Новини, 20 сентября Верховная Рада ввела программные регистраторы расчетных операций (РРО) и упростила процедуру их регистрации, а также приняла закон о кэшбеке.