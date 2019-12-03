Власть пытается сломать страну через колено введением рынка земли, – Бойко

Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко заявил, что "введением рынка земли власть пытается сломать страну через колено".

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Бойко отметил, что ситуация с законопроектом об открытии рынка земли является чрезвычайно напряженной, и люди уже поняли, что он является очень большой угрозой.

"Это будет колоссальная политическая и социальная провокация, потому что большинство людей категорически против этого закона. Чем больше представители лоббистских структур, которые стоят за властью, пытаются убедить, что это хорошо, тем больше люди понимают, что их собираются обмануть", – сказал оппозиционный политик.

Сопредседатель фракции оппозиционеров подчеркнул, что сейчас в земельном вопросе есть много нюансов. "Есть нераспаеванная земля, не все ее получили, есть задержки с распаеванием в областях. К тому же украинские фермеры не могут конкурировать с крупными агрохолдингами. Все это создало условия для социальных протестов. И это будет колоссальной ошибкой власти, если она попытается каким-то образом протянуть данный закон. Это как сломать страну через колено", – отметил Бойко.

Напомним, "Оппозиционной платформы - За жизнь" выступает категорически против открытия рынка земли до проведения всеукраинского референдума.