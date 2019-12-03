Инвестор индустриального парка озабочен ситуацией сложившейся в связи с обвинениями в адрес Садового

Компания СТР озабочена ситуацией со строительством индустриального парка во Львове, сложившейся в связи с обвинениями в адрес мэра Львова Андрея Садового.

Об этом говорится в письме компании "СиТиПи Инвест" (Чешская республика) Львовскому городскому совету, текстом которого располагают Українські Новини.

"Право собственности компании на земельный участок было зарегистрировано 31 декабря 2015 года, что подтверждается выпиской из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и данными Государственного земельного кадастра", - говорится в письме.

Компания утверждает, что покупка земельного участка состоялась абсолютно прозрачно и в соответствии с действующим законодательством.

СТР также выражает глубокую обеспокоенность сложившейся на данный момент ситуацией.

В ее письме опровергаются те упреки, которые были основанием для объявления подозрения Садовому.

Также указано, что есть решение суда, которое окончательно констатировало, что этот земельный участок является собственностью общины Львова.

Также говорится о том, что выкуп земучастка состоялся согласно заключению экспертов и также полностью соответствует действующему законодательству.

Кроме того, компания обращает внимание на то, что за период 2016-2019 годов СТР обоснованно планировала получить доход около 13 млн евро, создать в Украине более 3 тыс. рабочих мест и наполнить бюджеты всех уровней на сумму более 100 млн гривен.

Также СТР уже оплатила около 7 млн гривен земельного налога за этот участок, несмотря на блокирование возможности его использования, а также 52 млн гривен стоимости земельного участка, и в дальнейшем несет убытки, сумма которых накапливается в связи с тем, что правоохранители не дают возможности начать работу.

"Среди партнеров компании CTP - а это более 500 международных компаний – множество тех, кто хотел бы вместе с нами инвестировать в Украину. Однако такая ситуация заставляет их воздержаться от этого ", - говорится в письме.

СТР - одна из крупнейших инвестиционных компаний в Центральной и Восточной Европе.

Компания создала 97 индустриальных парков в 7 странах Европы, в частности Венгрии, Чехии, Румынии, Польше.

Это дает работу 70 тыс. человек и сотни миллионов евро налогов.

Как сообщали Українські Новини, защита мэра Львова Андрея Садового обжаловала меру пресечения в виде 1 056 550 гривен залога.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила Садовому о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением.