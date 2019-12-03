подписаться на рассылку
23.8 24.1
26.1 26.65
˟
  • Новости
  • Политика
  • Общество
  • Инвестор индустриального парка озабочен ситуацией сложившейся в связи с обвинениями в адрес Садового
03 декабря 2019, вторник, 14:07 14
Общество 2019-12-03T14:08:40+02:00
Українські Новини
Инвестор индустриального парка озабочен ситуацией сложившейся в связи с обвинениями в адрес Садового

Инвестор индустриального парка озабочен ситуацией сложившейся в связи с обвинениями в адрес Садового

Андрей Садовый

Компания СТР озабочена ситуацией со строительством индустриального парка во Львове, сложившейся в связи с обвинениями в адрес мэра Львова Андрея Садового.

Об этом говорится в письме компании "СиТиПи Инвест" (Чешская республика) Львовскому городскому совету, текстом которого располагают Українські Новини.

"Право собственности компании на земельный участок было зарегистрировано 31 декабря 2015 года, что подтверждается выпиской из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и данными Государственного земельного кадастра", - говорится в письме.

Компания утверждает, что покупка земельного участка состоялась абсолютно прозрачно и в соответствии с действующим законодательством.

СТР также выражает глубокую обеспокоенность сложившейся на данный момент ситуацией.

В ее письме опровергаются те упреки, которые были основанием для объявления подозрения Садовому.

Также указано, что есть решение суда, которое окончательно констатировало, что этот земельный участок является собственностью общины Львова.

Также говорится о том, что выкуп земучастка состоялся согласно заключению экспертов и также полностью соответствует действующему законодательству.

Кроме того, компания обращает внимание на то, что за период 2016-2019 годов СТР обоснованно планировала получить доход около 13 млн евро, создать в Украине более 3 тыс. рабочих мест и наполнить бюджеты всех уровней на сумму более 100 млн гривен.

Также СТР уже оплатила около 7 млн гривен земельного налога за этот участок, несмотря на блокирование возможности его использования, а также 52 млн гривен стоимости земельного участка, и в дальнейшем несет убытки, сумма которых накапливается в связи с тем, что правоохранители не дают возможности начать работу.

"Среди партнеров компании CTP - а это более 500 международных компаний – множество тех, кто хотел бы вместе с нами инвестировать в Украину. Однако такая ситуация заставляет их воздержаться от этого ", - говорится в письме.

СТР - одна из крупнейших инвестиционных компаний в Центральной и Восточной Европе.

Компания создала 97 индустриальных парков в 7 странах Европы, в частности Венгрии, Чехии, Румынии, Польше.

Это дает работу 70 тыс. человек и сотни миллионов евро налогов.

Как сообщали Українські Новини, защита мэра Львова Андрея Садового обжаловала меру пресечения в виде 1 056 550 гривен залога.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила Садовому о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением.

Больше новостей о: Андрей Садовый

Архив
Новости
Инвестор индустриального парка озабочен ситуацией сложившейся в связи с обвинениями в адрес Садового 14:07
Мы хотим Ruxit: Пристайко рассказал об ожиданиях от встречи "нормандской четверки" 14:06
Бойко надеется, что Зеленский договорится с Россией в "нормандском формате" по вопросам мира и газа 14:05
Работники военкомата силой попытались увести мужчину с "Новой почты" в армию 13:56
Курс рубля в обменниках Киева просел 13:45
больше новостей
Потрясение для экономики: финансист объяснил ситуацию на валютном рынке 05:50
Украина не против принять в состав "пару областей России" в качестве исторической справедливости, - Кулеба 09:01 Карта
Главу "Укравтодора" могут лишить депутатского мандата 08:38
Пенсионный фонд начал финансирование пенсий после повышения 06:30 Инфографика
Поезд Nightjet. Фото: ÖBB
В Австрии показали, как будут выглядеть вагоны ночных поездов нового поколения 23:28
больше новостей
Госбюджет 2020 сохранил объемы финансирования Украинского культурного фонда в 700 млн гривен 13:15 Исправлено
Обстрелянный автомобиль принадлежал депутату Соболеву: в машине погиб его сын, - СМИ 19:20
Зеленский заявил, что тарифы на тепло могут уменьшиться вдвое в следующем году 19:02
Поезд Nightjet. Фото: ÖBB
В Австрии показали, как будут выглядеть вагоны ночных поездов нового поколения 23:28
Соболеву, автомобиль которого обстреляли в центре Киева, угрожал скандальный судья, - СМИ 09:49
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok