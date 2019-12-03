В Одессе полмиллиона людей остались без воды: в колл-центр дозвониться невозможно

Около 500 тыс. человек остались без водоснабжения из-за аварии на кабельных каналах энергопоставляющей компании "Одессаоблэнерго" в Одессе.

Об этом сообщила пресс-служба компании "Инфоксводоканал" (Одесса), передают Українські Новини.

"В связи с аварийной ситуацией на кабельных каналах "Облэнерго" обесточены все вводы на насосную станцию "Главная" и здание водоканала. Поэтому отсутствует вода в Приморском и Малиновском районах города, связь с колл-центром из-за отсутствия электричества временно невозможна. Ожидаем от энергетиков более подробную информацию о сроках восстановления", - сказано в сообщении.

Также в Одессе приостановили работы троллейбусы и трамваи.

Как сообщали Українські Новини, 15 апреля в Одессе из-за аварии снизили подачу воды во всех районах города.

В феврале из-за прорыва трубы три района Одессы остались без воды. 4 февраля в Одессе прорвало водопровод, в результате чего затопило участок Люстдорфской дороги. По предварительной информации произошел прорыв водопровода диаметром 600 мм.