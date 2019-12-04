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04 декабря 2019, среда, 08:00 313
Силовые структуры 2019-12-04T08:00:03+02:00
Українські Новини
Сегодня исполняется 3 года со дня перестрелки в Княжичах Киевской области

Сегодня исполняется 3 года со дня перестрелки в Княжичах Киевской области

Перестрелка полицейских в Княжичах

Три года назад, 4 декабря 2016 года 5 полицейских погибли в результате перестрелки между собой в поселке Княжичи Киевской области. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Верховной Рады от фракции "Народный фронт", советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передают Українські Новини.

"Этой ночью в поселке Княжичи Броварского района произошла ужасная трагедия, в результате которой погибли 5 сотрудников полиции", - сообщил он.

По его словам, сотрудники уголовного розыска полиции Киева работали над задержанием опасной банды грабителей.

В ночь на 4 декабря сотрудники угрозыска получили оперативную информацию о том, что очередное ограбление может произойти в поселке Княжичи.

Туда выехала группа задержания уголовного розыска и спецподразделение КОРД.

На одной из улиц поселка Княжичи в строящемся частном доме были размещены полицейские разведчики, задача которых состояла в том, чтобы следить за обстановкой и подать команду на задержание преступников.

Планировалось, что задержание банды грабителей произойдет в момент попытки осуществления преступного замысла.

Однако в это время в одном из соседних домов в автоматическом режиме сработала охранная сигнализация.

На место прибыл наряд полицейской службы охраны, который заметил и задержал двоих полицейских-разведчиков.

В тоже время группа захвата решила, что сотрудники разведки были захвачены преступниками, обнаружившими их, и выехали на микроавтобусе на улицу, где произошло задержание.

Далее между сотрудниками полиции охраны и группой спецназа произошла перестрелка.

Погибли двое сотрудников государственной службы охраны, двое полицейских разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД, входивший в группу захвата.

Как сообщали Українські Новини, Генеральная прокуратура подозревает в служебной халатности руководителей полицейской спецоперации в Княжичах Киевской области, в результате провала которой были убиты 5 полицейских.

4 декабря 5 полицейских погибли в результате перестрелки друг с другом в Княжичах. В частности, погибли 2 сотрудника полиции охраны, 2 оперативных работника полиции Киева и 1 боец спецназа КОРД.

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