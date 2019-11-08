Селена Гомес впервые показала на кинособытии младшую сестру

Голливудская актриса и певица Селена Гомес впервые вышла в свет за руку с шестилетней сестрой. Об этом передает CNN.

7 ноября в Лос-Анджелесе состоялась премьера "Холодного сердца 2". Мультфильм привлек внимание миллионов киноманов, ведь авторы проекта продолжили известную историю принцесс Анны и Эльзы. На презентацию Disney пришло немало голливудских звезд, в числе которых была и Гомес. Однако, звезда Голливуда пришла с младшей сестрой Грейси Элиот, да еще и в одинаковых образах, что вызвало улыбки на лицах поклонников звезды.

Перед камерами сестры появились в одинаковых нарядах от Marc Jacobs. Образ Селены Гомес и ее сестры состоял из светлого платья с цветочным принтом и накидки, украшенной перьями и крупными пайетками. Талию девушки подчеркнули тонким ремнем.

Грейси – большая поклонница мультфильма "Ледяное сердце",так как на красной дорожке она с Селеной Гомес воспроизвела образы главных героинь. Американки были заплетены в стиле Анны и Эльзы и показали близкие отношени перед камерой.

Надеюсь, что я официально – лучшая старшая сестренка. Она провела лучший день в жизни. "Холодное сердце 2" было удивительным, – прокомментировала Селена Гомес.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году Селена Гомес получила звание самой влиятельной женщины мира в музыкальной индустрии по версии журнала Billboard.

Также Селена Гомес временно останавливала карьеру из-за волчанки.