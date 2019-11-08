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08 ноября 2019, пятница, 20:41 5
Шоу-бизнес 2019-11-08T20:41:46+02:00
Українські Новини
Селена Гомес впервые показала на кинособытии младшую сестру

Селена Гомес впервые показала на кинособытии младшую сестру

звезды шоу-бизнеса, Селена Гомес, Звезды Голивуда
Селена Гомес с младшей сестрой на кинособытии.Скриншот: instagram/selenagomez
Селена Гомес с младшей сестрой на кинособытии.Скриншот: instagram/selenagomez

Голливудская актриса и певица Селена Гомес впервые вышла в свет за руку с шестилетней сестрой. Об этом передает CNN.

7 ноября в Лос-Анджелесе состоялась премьера "Холодного сердца 2". Мультфильм привлек внимание миллионов киноманов, ведь авторы проекта продолжили известную историю принцесс Анны и Эльзы. На презентацию Disney пришло немало голливудских звезд, в числе которых была и Гомес. Однако, звезда Голливуда пришла с младшей сестрой Грейси Элиот, да еще и в одинаковых образах, что вызвало улыбки на лицах поклонников звезды.  

Перед камерами сестры появились в одинаковых нарядах от Marc Jacobs. Образ Селены Гомес и ее сестры состоял из светлого платья с цветочным принтом и накидки, украшенной перьями и крупными пайетками. Талию девушки подчеркнули тонким ремнем.

Грейси – большая поклонница мультфильма "Ледяное сердце",так как на красной дорожке она с Селеной Гомес воспроизвела образы главных героинь. Американки были заплетены в стиле Анны и Эльзы и показали близкие отношени перед камерой. 

 

 
 
 
 
 
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Hope I’m officially the best big sissy ever now.. she was LIVING her best life!! Frozen 2 was amazing!!! Styled by: @kateyoung @marcjacobs Glam: @marissa.marino @makeupbymelissam birthed by: @mandyteefey 💙

Допис, поширений Selena Gomez (@selenagomez)

Надеюсь, что я официально – лучшая старшая сестренка. Она провела лучший день в жизни. "Холодное сердце 2" было удивительным, – прокомментировала Селена Гомес.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году Селена Гомес получила звание самой влиятельной женщины мира в музыкальной индустрии по версии журнала Billboard.

Также Селена Гомес временно останавливала карьеру из-за волчанки.

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