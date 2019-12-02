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  • За слова про автономию Закарпатья послу Венгрии вручили ноту протеста
02 декабря 2019, понедельник, 21:32 91
Политика 2019-12-02T21:33:12+02:00
Українські Новини
За слова про автономию Закарпатья послу Венгрии вручили ноту протеста

За слова про автономию Закарпатья послу Венгрии вручили ноту протеста

Нота протеста, Посол Венгрии, МИД Украины

Послу Венгрии в Украине Иштвану Ийдярто вручили ноту протеста из-за его высказывания относительно автономии венгерского национального меньшинства в Украине и блокировки венгерской стороной деятельности Комиссии Украина-НАТО. Об этом сообщает  пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Так, посла пригласили в МИД 2 декабря в связи с интервью от 28 ноября. Ему вручили ноту протеста и провели беседу.

"В ходе беседы было дополнительно отмечено, что Закон Украины "Об образовании" не нарушает прав украинцев венгерского происхождения, а наоборот дает им возможности лучшей самореализации в Украине, что сейчас было подтверждено Венецианской комиссией", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Украина направила ноту протеста МИД Италии из-за открытия "представительства ДНР" в Вероне.

Ранее МИД России за облитые нечистотами и разрисованные автомобили направил ноту протеста Украине.

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