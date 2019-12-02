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02 грудня 2019, понеділок, 20:06 270
Суспільство 2019-12-02T21:30:03+02:00
Українські Новини
Аграрії вимагають обговорення в суспільстві перед запуском ринку землі

Аграрії вимагають обговорення в суспільстві перед запуском ринку землі

Аграрії, Ринок землі

Створений Об'єднаний штаб захисту українського землі, в який увійшли представники більше 20 сільськогосподарських підприємств, громадських об'єднань та науковців, оприлюднив маніфест, в якому проголошується рішучий протест проти запуску ринку землі без громадського обговорення і до відновлення територіальної цілісності країни. Цей маніфест був оприлюднений на сторінці Facebook Об'єднаного штабу захисту української землі.

В маніфесті Об'єднаного штабу захисту української землі оголошується рішучий протест проти будь-яких спроб розпродажу землі, всупереч волі народу і всупереч обіцянкам президента, що продаж землі не повинно відбуватися без громадського обговорення цього питання.

"Вважаємо, що закріплення на законодавчому рівні моделі обороту земель сільськогосподарського призначення має відбуватися тільки за умови обговорення цього питання в суспільстві, з обов'язковим урахуванням позиції громадян, які живуть і працюють на землі. Тих, хто забезпечує сільську зайнятість, наповнення місцевих бюджетів, продовольчу безпеку держави. Саме про це говорив Президент у своїй передвиборчій програмі", - йдеться в маніфесті.

Представники об'єднання вважають, що до повного відновлення територіальної цілісності України - виключне право викупу земель сільськогосподарського призначення повинна мати тільки держава. При цьому розпродаж і будь-яке відчуження земель сільськогосподарського призначення державної і комунальної власності має бути заборонено.

Аграрії погрожують масштабними акціями протесту, до яких вдаються їх колеги з європейських країн, щоб захистити свої права.

"Якщо ми рухаємося в ЄС, то маємо право на акції протесту, до яких вдаються європейські фермери - перекриття дорожнього руху на міжнародних трасах, тракторні колони до урядових будівель, безстрокові пікети та інші заходи. До цих протестів прислухаються чиновники ЄС. Ми змусимо прислухатися і до нас Ми вимагаємо від влади забезпечення дієвого народовладдя в країні і дати можливість громадянам вирішувати долю Української землі і долю України", - йдеться в маніфесті Об'єднаного штабу захисту української землі.

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