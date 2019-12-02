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02 декабря 2019, понедельник, 16:42 413
Политика 2019-12-02T17:15:01+02:00
Українські Новини
Мининфраструктуры и Фонд госимущества лоббируют интересы человека Яценюка, - Дзивидзинский

Мининфраструктуры и Фонд госимущества лоббируют интересы человека Яценюка, - Дзивидзинский

Топ-чиновники из Мининфраструктуры и Фонда госимущества взялись лоббировать интересы бывшего нардепа из команды Арсения Яценюка - Андрея Иванчука. Из-за этого учреждения не спешат со сдачей в аренду коммерческих площадей на территории терминала F в международном аэропорту "Борисполь".

Об этом на странице в Facebook написал сегодня, 2 декабря, журналист и политический обозреватель Владислав Дзивидзинский.

По словам эксперта, проведение официального конкурса по формальным причинам пытаются отложить, потому что продолжаются негласные переговоры министра инфраструктуры Владислава Криклия и главы ФГИ Дмитрия Сенниченко со скандальным экс-нардепом из партии "Народный Фронт" - Андреем Иванчуком.

Несколько лет назад компании, связанные с Иванчуком, уже выиграли ряд конкурсов на аренду коммерческих площадей в другом терминале "Борисполя" - D: по непрозрачной процедуре. По мнению эксперта, сейчас ситуация повторяется.

"В терминале F под сдачи предусмотрено 1194,30 кв. м. Учитывая то, что аэропорт - это место "проходное" и трафика там и очень много, прибыль с этих площадей будет достаточно впечатляющей. Поэтому отдать такой кусок, не получив откат или долю, абы кому нельзя. Поэтому Мининфраструктуры в лице Владислава Криклия и Фонд госимущества в лице Дмитрия Сенниченко уже шесть месяцев усиленно "ищут" нужного арендатора. По некоторым сведениям, им может стать бывший нардеп из команды Яценюка - Андрей Иванчук. Кстати, именно он в соседнем терминале уже арендовал торговые площади на 10 лет. Ну и конечно, сделал это с существенной скидкой для себя", - рассказал Владислав Дзивидзинский.

Эксперт также добавил, что в истории с затягиванием конкурса фигурирует новоназначенный замминистра инфраструктуры Олег Ющенко, который получил должность без необходимого опыта работы, а, согласно декларации, является владельцем элитного авто Lamborghini и 5 га земли на территории аэропорта "Борисполь".

"В письме ФГИ от Мининфраструктуры, что подписано новым заместителем Криклия - Олегом Ющенко (который отдает предпочтение автомобилям марки Lamborghini и, кстати, сам имеет в собственности участок земли площадью 5 га на территории аэропорта), говорится: "Учитывая изложенное, передача в аренду государственного имущества, находящегося на балансе ГП "МА "Борисполь", возможна при условии разъединения на отдельные объекты аренды в целях использования, площади и местонахождения". Создается впечатление, что чтобы легче было протянуть сдачи площадей Иванчуку, Криклию и Сенниченко, их хотят раздробить на более мелкие ", - подчеркнул эксперт.

Напомним, что терминал F в международном аэропорту "Борисполь" возобновил свою работу еще в апреле 2019 года. Конкурс на аренду коммерческой площади планировали провести в течение осени, однако, вопрос до сих пор остается нерешенным, а пассажиры жалуются на отсутствие достаточного сервиса - заведений питания и магазинов беспошлинной торговли. В свою очередь, администрация аэропорта объясняет, что их вины в этом нет, ведь арендодателем площади на территории терминала является Фонд госимущества, а за управление инфраструктурными объектами страны отвечает Мининфраструктуры.
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