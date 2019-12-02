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02 декабря 2019, понедельник, 14:08 1358
Судебная власть 2019-12-02T14:08:31+02:00
Українські Новини
В Офисе Президента стремятся завладеть активами Бахматюка, а НАБУ не допускает защиту к материалам следствия,

В Офисе Президента стремятся завладеть активами Бахматюка, а НАБУ не допускает защиту к материалам следствия, – адвокат

Алексей Шевчук, Татьяна Козаченко, Дмитрий Лошаков, Офис Президента Украины, НАБУ, Олег Бахматюк

Адвокат Алексей Шевчук заявил, что защитникам Олега Бахматюка оказывается противодействие в ознакомлении с материалами дела Писарука-Бахматюка, а "новые фамилии" в Офисе Президента хотят завладеть активами бизнемена.

В понедельник, 2 декабря, в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" состоялась пресс-конференция на тему "Недопущение адвокатов к материалам дела Писарука-Бахматюка", на которой адвокаты Бахматюка сообщили о нарушениях во время проведения следствия Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) по рефинансированию "VAB Банка". В пресс-конференции приняли участие юристы Татьяна Козаченко, Дмитрий Лошаков и Алексей Шевчук.

Адвокаты Бахматюка заявляют о грубом нарушении действующего законодательства и осуществлении политического давления на своего подзащитного. В частности, юрист Алексей Шевчук заявил, что само производство было возобновлено с нарушением закона, а само дело Писарука-Бахматюка абсолютно политизировано.

"Делу более 4 лет, оно закрывалось 4 раза, и вопреки всем нормам действующего законодательства это дело генеральным прокурором и его заместителем Касько передано на расследование в НАБУ, хотя дело было закрыто главным следственным управлением, были исследованы все обстоятельства дела. Но действующей власти нужны дела, которые могут быть популярными, - заявил Шевчук. - Нам, адвокатам, оказывается противодействие в ознакомлении с материалами дела. НАБУ расследовало это дело больше года, и ничего не осуществило в этом деле. Наш клиент никогда не имел никакого процессуального статуса. И только при появлении новых фамилий в Генеральной прокуратуре, новых фамилий в Офисе Президента - фамилий, которые захотели завладеть активами Олега Бахматюка, появились новые действия НАБУ".

Также Шевчук сообщил, что адвокатам не дали возможности ознакомиться с материалами дела. "Мы дважды были в НАБУ, нам даже не дали возможности попасть внутрь. Детективы к нам не вышли, и мы были вынуждены обратиться с жалобой в Управление внутренней безопасности", - сообщил юрист.

Адвокат также отметил, что подозрение Бахматюку так и не было вручено, а сами юристы неделю напрасно пытались получить от НАБУ объяснения, в чем же обвиняют их подзащитных.

Напомним, что "VAB Банк" – один из банков, которые были выведены Национальным банком Украины (НБУ) с рынка в 2016 году. В отношении должностных лиц банка и НБУ сейчас проводятся следственные действия по делу, открытому НАБУ. Официальные выводы экспертиз оценки залогового имущества, выводы Фонда гарантирования вкладов физических лиц и заявления НБУ относительно использования рефинансирования на выплаты средств вкладчикам пока опровергают обвинения, публично выдвинутые НАБУ бизнесмену.

Больше новостей о: Алексей Шевчук Татьяна Козаченко Дмитрий Лошаков Офис Президента Украины НАБУ Олег Бахматюк

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