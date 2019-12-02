подписаться на рассылку
23.8 24.1
26 26.55
˟
02 декабря 2019, понедельник, 13:29 634 Пресс-релиз
Медицина 2019-12-02T14:30:03+02:00
Українські Новини
Качественная и доступная медицинская помощь - приоритет в деятельности Николаевской ОГА

Качественная и доступная медицинская помощь - приоритет в деятельности Николаевской ОГА

Медицина, Здравоохранение, Амбулатория, Врачи

Для обеспечения доступности первичной медицинской помощи населению в области создано 35 центров первичной медико-санитарной помощи, из которых в сельской местности 25, в том числе 6 в объединенных территориальных общинах и 1 коммунальное некоммерческое предприятие здравоохранения "Амбулатория групповой практики" Михайловской ОТГ.

Все ЦПМСД работают как коммунальные некоммерческие предприятия, заключили договора с Национальной службой здоровья Украины и финансируются по новой моделью - в соответствии с количеством заключенных деклараций с населением.

В 2018 году начато строительство 14 сельских амбулаторий, 12 из которых уже завершено. Приобретено 14 единиц автотранспорта для семейных врачей. Проводятся работы по закупке 9 автомобилей и 46 комплектов телемедицинской оборудования для 41 сельской амбулатории. В ближайших планах строительство еще четырех амбулаторий и оснащение их необходимым оборудованием.

В области реализуется проект ГФРР "Капитальный ремонт радиологического корпуса Николаевского областного онкологического диспансера по адресу: 54018, г.. Николаев, ул. Николаевская, 18 ". Стоимость проекта составляет 81, млн грн. Из областного бюджета выделено на софинансирование 8,2 млн ривен.

В рамках областной программы борьбы с онкологическими заболеваниями для Николаевского областного онкологического диспансера Николаевского областного совета в 2018-2019 годах закуплено автоматический гистологический процессор Tissue-Tek VIP 6 на сумму 1,4 млн грн, система рентгеновская диагностическая С-подиднои Symbol 5R9 на сумму 3, 6 млн грн и гамма-терапевтический аппарат для высокодозированной брахиотерапии на сумму 23,7 млн грн, лапароскопическое оборудование, лекарственные средства для химиотерапии и прочее.

Оказания экстренной медицинской помощи населению области обеспечивает Николаевский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, в состав которого входит 5 станций экстренной (скорой) медицинской помощи, которым подчинены 20 пунктов постоянного базирования и 10 пунктов временного базирования бригад экстренной (скорой) медицинской помощи. Всего в работе центра задействовано 120 автомобилей. Продолжается обновление автопарка. Николаевским областным центром экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в 2018 году получено 11 единиц автотранспорта, в мае 2019 за счет субвенции из местных бюджетов и за счет областного бюджета получено 13 единиц современных автомобилей экстренной медицинской помощи типа "В" на общую сумму 55,2 млн гривен.

Задачи, требующие решения, сложные и ответственные. Вопрос предоставления качественной и доступной первичной медицинской помощи среди приоритетов областной государственной администрации .

Больше новостей о: Медицина Здравоохранение Амбулатория Врачи

Архив
Новости
Похолодает до -10 и выпадет снег: прогноз погоды на вторник 14:23 Карта
В Офисе Президента стремятся завладеть активами Бахматюка, а НАБУ не допускает защиту к материалам следствия, – адвокат 14:08
Госбюджет-2020 подписан: Разумков заверил, что сроки не просрочили 14:05 Дополнено
Изменения в Налоговом кодексе и выходные в 2020 году: приоритеты Рады на этой пленарной неделе 13:58
Корчак поздравила руководство САП с Днем прокуратуры, которое ее обвиняет в недекларировании имущества 13:50
больше новостей
Украина не против принять в состав "пару областей России" в качестве исторической справедливости, - Кулеба 09:01 Карта
Потрясение для экономики: финансист объяснил ситуацию на валютном рынке 05:50
Главу "Укравтодора" могут лишить депутатского мандата 08:38
Минимальная пенсия выросла на 74 гривны, максимальная – на 740: кто получил прибавку 05:59 Список
Максим Бужанский: 150 млн гривен на кинофонд жены Порошенко. Ущипните меня, кошмарный сон 19:56
больше новостей
Украина не против принять в состав "пару областей России" в качестве исторической справедливости, - Кулеба 09:01 Карта
Госбюджет 2020 сохранил объемы финансирования Украинского культурного фонда в 700 млн гривен 13:15 Исправлено
Зеленский хочет встретиться со студентами, которые пострадали во время столкновений на Майдане 16:59
Обстрелянный автомобиль принадлежал депутату Соболеву: в машине погиб его сын, - СМИ 19:20
Нет "спорных границ", когда речь идет о Крыме, - МИД Литвы обратился к Apple 19:44
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok