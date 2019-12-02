Качественная и доступная медицинская помощь - приоритет в деятельности Николаевской ОГА

Для обеспечения доступности первичной медицинской помощи населению в области создано 35 центров первичной медико-санитарной помощи, из которых в сельской местности 25, в том числе 6 в объединенных территориальных общинах и 1 коммунальное некоммерческое предприятие здравоохранения "Амбулатория групповой практики" Михайловской ОТГ.

Все ЦПМСД работают как коммунальные некоммерческие предприятия, заключили договора с Национальной службой здоровья Украины и финансируются по новой моделью - в соответствии с количеством заключенных деклараций с населением.

В 2018 году начато строительство 14 сельских амбулаторий, 12 из которых уже завершено. Приобретено 14 единиц автотранспорта для семейных врачей. Проводятся работы по закупке 9 автомобилей и 46 комплектов телемедицинской оборудования для 41 сельской амбулатории. В ближайших планах строительство еще четырех амбулаторий и оснащение их необходимым оборудованием.

В области реализуется проект ГФРР "Капитальный ремонт радиологического корпуса Николаевского областного онкологического диспансера по адресу: 54018, г.. Николаев, ул. Николаевская, 18 ". Стоимость проекта составляет 81, млн грн. Из областного бюджета выделено на софинансирование 8,2 млн ривен.

В рамках областной программы борьбы с онкологическими заболеваниями для Николаевского областного онкологического диспансера Николаевского областного совета в 2018-2019 годах закуплено автоматический гистологический процессор Tissue-Tek VIP 6 на сумму 1,4 млн грн, система рентгеновская диагностическая С-подиднои Symbol 5R9 на сумму 3, 6 млн грн и гамма-терапевтический аппарат для высокодозированной брахиотерапии на сумму 23,7 млн грн, лапароскопическое оборудование, лекарственные средства для химиотерапии и прочее.

Оказания экстренной медицинской помощи населению области обеспечивает Николаевский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, в состав которого входит 5 станций экстренной (скорой) медицинской помощи, которым подчинены 20 пунктов постоянного базирования и 10 пунктов временного базирования бригад экстренной (скорой) медицинской помощи. Всего в работе центра задействовано 120 автомобилей. Продолжается обновление автопарка. Николаевским областным центром экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в 2018 году получено 11 единиц автотранспорта, в мае 2019 за счет субвенции из местных бюджетов и за счет областного бюджета получено 13 единиц современных автомобилей экстренной медицинской помощи типа "В" на общую сумму 55,2 млн гривен.

Задачи, требующие решения, сложные и ответственные. Вопрос предоставления качественной и доступной первичной медицинской помощи среди приоритетов областной государственной администрации .