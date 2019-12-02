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  • В Украине нельзя использовать литые ж/д колеса из-за проблем с безопасностью движения, - директор института черной металлургии
02 декабря 2019, понедельник, 12:59 430
Транспорт 2019-12-02T13:20:50+02:00
Українські Новини
В Украине нельзя использовать литые ж/д колеса из-за проблем с безопасностью движения, - директор института че

В Украине нельзя использовать литые ж/д колеса из-за проблем с безопасностью движения, - директор института черной металлургии

Железнодорожные пути, Залізниця, Александр Бабаченко

В Украине нельзя использовать литые железнодорожные колеса на маршрутах общего пользования. Такое мнение в интервью ЦТС высказал Александр Бабаченко, директор Института черной металлургии имени Некрасова НАН Украины, информирует портал uaprom.info.

"В Украине литые ж/д колеса никогда не применялись. Прежде всего по той причине, что у нас смешанное движение: по одной колее может идти грузовой состав, по второй - пассажирский. С этой точки зрения в Украине нельзя использовать литые колеса на маршрутах общего пользования", - отметил он.

Ученый также подчеркнул, что в Украине сложные условия эксплуатации: летом может быть +30С, а зимой -20С. Такой диапазон температур также негативно влияет на сопротивление хрупкому разрушению литых колес.

При этом Александр Бабаченко сообщил, что литые колеса во всем мире применяются только на замкнутых маршрутах.

"Например, на маршруте "порт-рудник" ездят составы с литыми колесами. Эти колеса дешевые, и в случае происшествия собственник состава и ж/д полотна несет только экономические потери, не связанные с безопасностью пассажиров", - сказал директор Института черной металлургии.

Он привел пример стран Северной Америки, которые допускают применение литых колес, но только потому, что у них слабо развито пассажирское ж/д движение. А вот в европейских странах литые колеса полностью запрещены именно по соображениям безопасности.

По информации Александра Бабаченко, Китай старается практически не применять литые колеса. В КНР построены собственные мощности по производству цельнокатаных колес. Соответственно, возникла проблема, куда девать литые колеса.

"Единственное преимущество литых колес - это их низкая себестоимость по сравнению с цельнокатаными. Но на другой чаше весов находятся безопасность движения и жизни людей", - констатировал эксперт.

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