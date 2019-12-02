подписаться на рассылку
23.8 24.1
26 26.55
˟
  • Новости
  • Политика
  • Власть игнорирует интересы украинцев в вопросе легализации азартных игр, - СМИ
02 декабря 2019, понедельник, 12:15 802
Политика 2019-12-02T13:15:02+02:00
Українські Новини
Власть игнорирует интересы украинцев в вопросе легализации азартных игр, - СМИ

Власть игнорирует интересы украинцев в вопросе легализации азартных игр, - СМИ

Законопроект, Игорный бизнес, Азартные игры, Букмекеры, Александра Чебаненко

Несмотря на явное негативное отношение украинцев к легализации рынка игрового бизнеса, власть пытается любой ценой осуществить эту легализацию. Более того, под видом легализации в текущем виде готовится захват украинского рынка российскими букмекерами, - пишет Golos.ua в материале "Теневой игровой бизнес против народа Украины".

Издание напоминает об инициативе президента Владимира Зеленского придать рынку азартных игр цивилизованный вид и вывести игроков из тени в законное русло.

"Но идея президента оказалась неосуществимой по двум причинам: она не имеет поддержки в обществе, потому что оно было и есть против легализации этого порока, а также потому, что, как оказалось, правила существования этого бизнеса написали те, кто их систематически нарушает", - пишет Голос.

Говоря о нарушителях, СМИ указывает на многочисленные факты, подтверждающие то, что законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине писался в интересах букмекерских компаний, чья деятельность с 2009 года запрещена.

"Трудно не усомниться в отсутствии фаворитизма по отношению к крупным игрокам-букмекерам, которых некоторые нормы выводят из-под действия ограничений, установленных законопроектом, в первую очередь, по офшорной деятельности и связей со страной-агрессором", - приводит Голос слова эксперта Украинского института будущего Александра Чебаненко.

Связь со страной-агрессором, которую упоминает Чебаненко, также, по мнению издания, четко прослеживается. Достаточно сказать, что правительственный законопроект на заседании комитета Верховной Рады представлял Борис Баум, которого считают представителем в Украине интересов российской группировки "Лужниковские".

Украинцы же высказываются против легализации рынка азартных игр. Голос приводит такие данные социологии: "Свежайшие исследования, проведенные социологической группой "Рейтинг", вывели важную цифру: 58% украинцев против легализации азартных игр. 27% опрошенных, может, и согласны с тем, что играть можно, но не повсеместно, как это происходит сейчас, а в специально отведенных зонах. И лишь 11% двумя руками за любые азартные игры без всяких ограничений".

Несмотря на такие настроения в обществе, власть по-прежнему пытается принять правительственный законопроект, игнорируя и мнение украинцев, и советы экспертов о необходимости существенной доработки документа.

Больше новостей о: Законопроект Игорный бизнес Азартные игры Букмекеры Александра Чебаненко

Архив
Новости
Украина увеличила экспорт агропродукции в Нигерию в 2 раза 13:16
Россия стремится подсадить Украину на энергетическую иглу с помощью импорта российской электроэнергии, – Олещук 13:09
Подозреваемые в убийстве 3-летнего ребенка воевали в "Правом секторе", - СМИ 12:59
В Украине нельзя использовать литые ж/д колеса из-за проблем с безопасностью движения, - директор института черной металлургии 12:59
Газ для населения с мая 2020 будет по рыночной цене, - Оржель 12:55
больше новостей
Украина не против принять в состав "пару областей России" в качестве исторической справедливости, - Кулеба 09:01 Карта
Главу "Укравтодора" могут лишить депутатского мандата 08:38
Потрясение для экономики: финансист объяснил ситуацию на валютном рынке 05:50
Минимальная пенсия выросла на 74 гривны, максимальная – на 740: кто получил прибавку 05:59 Список
Максим Бужанский: 150 млн гривен на кинофонд жены Порошенко. Ущипните меня, кошмарный сон 19:56
больше новостей
Украина не против принять в состав "пару областей России" в качестве исторической справедливости, - Кулеба 09:01 Карта
Министр Бородянский выделил госфонду Марины Порошенко в 2 раза больше денег из бюджета, чем давали при президенте Порошенко 21:31
Зеленский хочет встретиться со студентами, которые пострадали во время столкновений на Майдане 16:59
Обстрелянный автомобиль принадлежал депутату Соболеву: в машине погиб его сын, - СМИ 19:20
Нет "спорных границ", когда речь идет о Крыме, - МИД Литвы обратился к Apple 19:44
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok