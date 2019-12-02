Власть игнорирует интересы украинцев в вопросе легализации азартных игр, - СМИ

Несмотря на явное негативное отношение украинцев к легализации рынка игрового бизнеса, власть пытается любой ценой осуществить эту легализацию. Более того, под видом легализации в текущем виде готовится захват украинского рынка российскими букмекерами, - пишет Golos.ua в материале "Теневой игровой бизнес против народа Украины".

Издание напоминает об инициативе президента Владимира Зеленского придать рынку азартных игр цивилизованный вид и вывести игроков из тени в законное русло.

"Но идея президента оказалась неосуществимой по двум причинам: она не имеет поддержки в обществе, потому что оно было и есть против легализации этого порока, а также потому, что, как оказалось, правила существования этого бизнеса написали те, кто их систематически нарушает", - пишет Голос.

Говоря о нарушителях, СМИ указывает на многочисленные факты, подтверждающие то, что законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине писался в интересах букмекерских компаний, чья деятельность с 2009 года запрещена.

"Трудно не усомниться в отсутствии фаворитизма по отношению к крупным игрокам-букмекерам, которых некоторые нормы выводят из-под действия ограничений, установленных законопроектом, в первую очередь, по офшорной деятельности и связей со страной-агрессором", - приводит Голос слова эксперта Украинского института будущего Александра Чебаненко.

Связь со страной-агрессором, которую упоминает Чебаненко, также, по мнению издания, четко прослеживается. Достаточно сказать, что правительственный законопроект на заседании комитета Верховной Рады представлял Борис Баум, которого считают представителем в Украине интересов российской группировки "Лужниковские".

Украинцы же высказываются против легализации рынка азартных игр. Голос приводит такие данные социологии: "Свежайшие исследования, проведенные социологической группой "Рейтинг", вывели важную цифру: 58% украинцев против легализации азартных игр. 27% опрошенных, может, и согласны с тем, что играть можно, но не повсеместно, как это происходит сейчас, а в специально отведенных зонах. И лишь 11% двумя руками за любые азартные игры без всяких ограничений".

Несмотря на такие настроения в обществе, власть по-прежнему пытается принять правительственный законопроект, игнорируя и мнение украинцев, и советы экспертов о необходимости существенной доработки документа.