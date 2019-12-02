Украина не должна ухудшать условия для инвесторов проектов по альтернативной энергетике, - Госэнергоэффективности

"Ретроспективные изменения "зеленого" тарифа негативно повлияют на инвестиционный климат в стране, мы не должны ухудшать условия для инвесторов в проекты по развитию альтернативной энергетики". Об этом заявил директор департамента возобновляемых источников энергии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Юрий Шафаренко во время международного форума по возобновляемой энергетике "ARWE 2019".

"Все эти изменения, которые сейчас проходят, в какой-то степени негативно влияют на общий инвестиционный климат. А инвестиционный климат мы выстраивали 4 года для того, чтобы Украине поверили, пришли и для того, чтобы мы попали в Bloomberg (рейтинг привлекательности по инвестициям в "зеленую" энергетику, в котором Украина за год поднялась на 55 позиций - ред.) Где сказано, что Украина заняла уже 8 место по инвестиционной привлекательности (в "зеленой" энергетике - ред.). Все это на самом деле достижения, и мы эти достижения должны сохранить. Для того, чтобы эти достижения сохранить, должны быть решения, которые будут меньше ухудшать условия для инвесторов", - сказал Шафаренко.

Ранее Европейско-Украинское энергетическое агентство в своем заявлении отметило, что в случае принятия законопроекта Андрея Геруса о внесении изменения в закон "О рынке электроэнергии" (№2236-2), которым предлагаются ретроспективные изменения "зеленого" тарифа, инвесторы будут инициировать производство против государства Украина в международных арбитражных судах.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 ноября на Украино-Литовском экономическом форуме заявил, что ретроспективной изменения "зеленого" тарифа не будет.

Напомним, законодательством Украины гарантировано сохранение "зеленых" тарифов на неизменном уровне до 2030 года с целью стимулирования инвестиций в производство электроэнергии из возобновляемых источников.