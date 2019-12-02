подписаться на рассылку
23.8 24.1
26 26.55
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Украина не должна ухудшать условия для инвесторов проектов по альтернативной энергетике, - Госэнергоэффективности
02 декабря 2019, понедельник, 11:25 616
Экономика 2019-12-02T11:25:02+02:00
Українські Новини
Украина не должна ухудшать условия для инвесторов проектов по альтернативной энергетике, - Госэнергоэффективно

Украина не должна ухудшать условия для инвесторов проектов по альтернативной энергетике, - Госэнергоэффективности

Юрий Шафаренко, Энергоэффективность, Тарифы, зеленый тариф, Герус Андрей, Зеленский Владимир

"Ретроспективные изменения "зеленого" тарифа негативно повлияют на инвестиционный климат в стране, мы не должны ухудшать условия для инвесторов в проекты по развитию альтернативной энергетики". Об этом заявил директор департамента возобновляемых источников энергии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Юрий Шафаренко во время международного форума по возобновляемой энергетике "ARWE 2019".

"Все эти изменения, которые сейчас проходят, в какой-то степени негативно влияют на общий инвестиционный климат. А инвестиционный климат мы выстраивали 4 года для того, чтобы Украине поверили, пришли и для того, чтобы мы попали в Bloomberg (рейтинг привлекательности по инвестициям в "зеленую" энергетику, в котором Украина за год поднялась на 55 позиций - ред.) Где сказано, что Украина заняла уже 8 место по инвестиционной привлекательности (в "зеленой" энергетике - ред.). Все это на самом деле достижения, и мы эти достижения должны сохранить. Для того, чтобы эти достижения сохранить, должны быть решения, которые будут меньше ухудшать условия для инвесторов", - сказал Шафаренко.

Ранее Европейско-Украинское энергетическое агентство в своем заявлении отметило, что в случае принятия законопроекта Андрея Геруса о внесении изменения в закон "О рынке электроэнергии" (№2236-2), которым предлагаются ретроспективные изменения "зеленого" тарифа, инвесторы будут инициировать производство против государства Украина в международных арбитражных судах.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 ноября на Украино-Литовском экономическом форуме заявил, что ретроспективной изменения "зеленого" тарифа не будет.

Напомним, законодательством Украины гарантировано сохранение "зеленых" тарифов на неизменном уровне до 2030 года с целью стимулирования инвестиций в производство электроэнергии из возобновляемых источников.

Больше новостей о: Юрий Шафаренко Энергоэффективность Тарифы зеленый тариф Герус Андрей Зеленский Владимир

Архив
Новости
Зеленский рассказал, кто поможет вернуть Крым в новом формате переговоров 11:32
Украина не должна ухудшать условия для инвесторов проектов по альтернативной энергетике, - Госэнергоэффективности 11:25
Украинцы активнее покупают новые авто: Renault и Toyota лидируют на рынке 11:24
Зеленский допускает обсуждение в "нормандском формате" транзита газа, но без привязки к Донбассу 11:13
Цена на электроэнергию снова обновила исторический минимум, снизившись на 31,9% 11:07
больше новостей
В первую зимнюю ночь Украину засыпет снегом и ударит мороз: прогноз погоды на воскресенье 13:15 Карта
Минимальная пенсия выросла на 74 гривны, максимальная – на 740: кто получил прибавку 05:59 Список
Потрясение для экономики: финансист объяснил ситуацию на валютном рынке 05:50
Украина не против принять в состав "пару областей России" в качестве исторической справедливости, - Кулеба 09:01 Карта
Максим Бужанский: 150 млн гривен на кинофонд жены Порошенко. Ущипните меня, кошмарный сон 19:56
больше новостей
Министр Бородянский выделил госфонду Марины Порошенко в 2 раза больше денег из бюджета, чем давали при президенте Порошенко 21:31
Украина не против принять в состав "пару областей России" в качестве исторической справедливости, - Кулеба 09:01 Карта
Зеленский хочет встретиться со студентами, которые пострадали во время столкновений на Майдане 16:59
Нет "спорных границ", когда речь идет о Крыме, - МИД Литвы обратился к Apple 19:44
Обстрелянный автомобиль принадлежал депутату Соболеву: в машине погиб его сын, - СМИ 19:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok