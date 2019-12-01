Пересмотр "зеленого" тарифа — безответственность государства перед инвесторами, — эксперт

Возможный ретроспективный пересмотр "зеленого" тарифа является свидетельством безответственности государства перед инвесторами. Об этом заявил представитель ОО "Офис Амбасодора Возобновляемой Энергетики" Евгений Михальченко во время международного форума по возобновляемой энергетике "ARWE 2019".

"Вопрос, может ли государство отказаться от стратегического курса развития возобновляемых источников энергии. Нет. Весь мир переходит на 100% возобновляемых источников энергии. Ретроспективный пересмотр любой ситуации — это безответственность государства перед инвесторами. И это ограничит, фактически даже эти пересмотры уже могут ограничить дорогие инвестиции в разные сектора. Потому что государство не является гарантом в простой ситуации", — сказал Михальченко.

В свою очередь глобальный посол возобновляемой энергии в мире Руслана Лыжичко отметила, что развитие возобновляемой энергетики в Украине является стратегическим направлением.

"Это стратегический вопрос. И этот вопрос вообще строительства будущего, завтрашнего дня. О чем можно сегодня еще говорить, как о здоровье, о качестве жизни, об экологии и о том, что обеспечит эти условия", — заявила Лыжичко.

Ранее политолог Кирилл Сазонов отметил, что ретроспективное снижение "зеленого" тарифа грозит Украине проблемами с ЕС, поскольку мы нарушаем взятые на себя обязательства, и судебными исками со стороны иностранных инвесторов, финансирующих проекты по развитию альтернативной энергетики в нашей стране, которых на сегодня около 500.

27 ноября президент Украины Владимир Зеленский в Украино-Литовском экономическом форуме заявил, что ретроспективного изменения "зеленого" тарифа, как и любых других действий, которые могут ухудшить положение инвесторов, не будет.

Напомним, законодательством Украины гарантировано сохранение "зеленых" тарифов на неизменном уровне до 2030 года с целью стимулирования инвестиций в производство электроэнергии из возобновляемых источников.