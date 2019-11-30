подписаться на рассылку
23.8 24.1
26 26.55
˟
30 ноября 2019, суббота, 21:02 2435
Политика 2019-11-30T21:02:45+02:00
Українські Новини
Бородянский заявил, что хочет переименовать УПЦ

Бородянский заявил, что хочет переименовать УПЦ

Владимир Бородянский, УПЦ, Переименование
Владимир Бородянский. Фото: strana.ua
Владимир Бородянский. Фото: strana.ua

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский второй раз за месяц затронул вопрос о переименовании Украинской православной церкви и заявил, что в своем названии она должна указать на принадлежность к Московскому патриархату. Об этом он сказал  в интервью изданию "Зеркало недели".

По словам чиновника, переименовать церковь требует закон, в котором описаны отношения между государством и церковью.

"Там написано, что государство не вмешивается в деятельность церкви. А церковь не вмешивается в деятельность государства. Что касается переименования - то здесь есть закон, который надо выполнять. Как правила дорожного движения. Есть закон о переименовании, и он действует. Я отвечал на этот вопрос, и считаю, что государство не должно заходить на территорию церкви. Но мы понимаем, что находимся в состоянии гибридной войны, что управление УПЦ МП находится в Москве, это записано в документах, в уставах. И поэтому мы считаем, что обозначение кто есть кто - это нормально на этом историческом этапе. И я не понимаю, почему поднялся такой шум по этому поводу. Это не переименование церкви, это добавление одного слова, которое четко обозначает, какая это церковь, то есть принадлежность церкви к стране-агрессору: РПЦ", - сказал министр.

Бородянский также считает, что люди должны знать, в какую церковь ходят: "Мы должны знать, в какую церковь ходим". 

Напомним, что Украинская православная церковь указывает, что она является независимой от РПЦ религиозной организацией - Томос ей был предоставлен еще в 1990 году.

Закон, который обязывает церкви указывать свою принадлежность к России, принятый еще при Порошенко, раскритиковали правозащитники.

Сейчас приказ Минкульта о переименовании УПЦ остановлен решением суда. 

Напомним, Бородянский приравнял заказные новости к государственной измене и предложил привлекать к уголовной ответственности авторов за дезинформацию.

В тюрьму - за фейк и низкий индекс: какой закон власть готовит для журналистов.

Больше новостей о: Владимир Бородянский УПЦ Переименование

Архив
Новости
Бородянский похвалил Марину Порошенко за работу в "Украинском культурном фонде" 21:59
Министр Бородянский выделил госфонду Марины Порошенко в 2 раза больше денег из бюджета, чем давали при президенте Порошенко 21:31
Бородянский заявил, что хочет переименовать УПЦ 21:02
В Киеве взорвали отделение Ощадбанка. Фото: facebook.com/pyshnyy
Из взорванного в Киеве "Ощадбанка" украли 250 тысяч гривен, убытков нанесли - на миллионы 20:30
Нет "спорных границ", когда речь идет о Крыме, - МИД Литвы обратился к Apple 19:44
больше новостей
Снегопады и гололедица: в Украине объявили штормовое предупреждение 22:00
Ограбление Ощадбанка. Фото: Информатор
В Киеве взорвали и ограбили "Ощадбанк": улица усыпана купюрами, объявлен план "Сирена" 11:13 Дополнено
Феминистический марш:
Во Львове мужчины забросали яйцами феминисток, которые вышли на ночной марш за безопасность женщин 21:55
Директор госпредприятия получил месячную зарплату в 1 млн гривен 06:12
НБУ обвалил гривну на выходные: официальный курс валют до 1 декабря 06:00
больше новостей
Ограбление Ощадбанка. Фото: Информатор
В Киеве взорвали и ограбили "Ощадбанк": улица усыпана купюрами, объявлен план "Сирена" 11:13 Дополнено
НАБУ не допускает адвокатов к материалам дела и оказывает политическое давление, – адвокат Бахматюка 16:36
Зеленский освободил замсекретаря СНБО Кривоноса от исполнения обязанностей председателя рабгруппы по укреплению обороноспособности 20:04
Снегопады и гололедица: в Украине объявили штормовое предупреждение 22:00
Гончарук предложил платить учителям по количеству учеников в классах 21:07
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok