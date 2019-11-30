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30 ноября 2019, суббота, 14:56 770
Происшествия 2019-11-30T15:30:02+02:00
Українські Новини
Центр Киева "сковали" пробки из-за погони патрульных за "евробляхером"

Центр Киева "сковали" пробки из-за погони патрульных за "евробляхером"

Евробляхи, ДТП в Киеве, Патрульные, Пробки в Киеве

В центре Киева на Крещатике произошло ДТП. Водитель черной Mazda устроил погоню, его пытались догнать несколько автомобилей патрульной полиции. Из-за происшествия центр столицы сковали пробки, они тянутся по всей главной улице, сообщает "Информатор".

Авария произошло около 13:30. На месте работают несколько машин патрульной полиции и скорая помощь. 

На перекрестке бульвара Тараса Шевченко и Крещатика водитель автомобиля Mazda на еврономерах убегал от патрульных. Во время погони произошла авария, участниками которого стали Mazda и патрульная Skoda Rapid. Рядом также столкнулись еще два авто — Chevrolet Aveo и Toyota RAV 4. Из Mazda выбежал один из нарушителей, и начал убегать от патрульных.

ДТП на Бессарабке.ДТП на Бессарабке.

Полицейские начали бежать за нарушителем. Им удалось задержать его. Парня увели в неизвестном направлении. Также на место прибыла машина скорой помощи, они увезли пострадавшего (пассажира Mazda). По словам очевидцев, он лежал без сознания. Также очевидцы утверждают, что оба парня, ехавшие в машине, были в состоянии наркотического опьянения.

Спустя 10 минут на Mazda пропали номера, а через полчаса они опять появились на машине. Правоохранительные органы не захотели комментировать аварию. По Крещатику в сторону Бессарабской площади образовалась огромная тянучка. Все причины и обстоятельства ДТП будет выяснять полиция.

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