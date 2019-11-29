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29 ноября 2019, пятница, 19:58 1137
Судебная власть 2019-11-29T20:10:02+02:00
Українські Новини
НАБУ знает, где находятся экс-руководители VAB Банка, но объявило их в розыск, – адвокат

НАБУ знает, где находятся экс-руководители VAB Банка, но объявило их в розыск, – адвокат

Татьяна Козаченко, Олег Бахматюк, НАБУ, VAB Банк
Татьяна Козаченко. Фото из открытых источников
Татьяна Козаченко. Фото из открытых источников

Адвокат Татьяна Козаченко заявила, что объявление в розыск бизнесмена Олега Бахматюка и его сестры безосновательно - они находятся за рубежом по известным правоохранителям адресам на переговорах с международными кредиторами для защиты активов украинских компаний.

Об этом адвокат сообщила информационному агентству "Интерфакс-Украина".

Объявление в розыск бывшего владельца VAB Банка Олега Бахматюка, его сестры Натальи Василюк и бывшего главы правления Дениса Мальцева безосновательно: правоохранители уведомлены о точных адресах их местонахождения и готовности участвовать в реализации процессуальных прав и процессуальных действиях согласно украинскому законодательству.

"Необходимость нахождения их в Европе является полностью обоснованной. Это вопрос избрания способа защиты, который дает возможность избегать политического давления, манипуляций и обеспечить безопасность бизнеса, так как есть все основания считать, что под видом досудебного производства существуют риски захвата активов компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" со стороны представителей власти", - сказала Козаченко.

Козаченко отметила, что адвокаты еще 25 ноября направили запрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) об ознакомлении с материалами об основаниях объявления в розыск.

"Нам сказали, что ответ отправлен по почте. Такой формализованный ответ не решает главной задачи – права своевременно быть ознакомленным в чем именно человек обвиняется, почему он в розыске, спустя 4 дня нам неизвестны основания такого розыска, мы не ознакомлены с документами, к материалам не допущены", - констатировала адвокат.

Она также сообщила, что правоохранители были официально уведомлены о месте проживания подозреваемых ими лиц с указанием точных адресов в подтверждение того, что они не скрываются, а, значит, нет оснований для объявления их в розыск. Козаченко напомнила, что до сих пор правоохранители предпочитали отправлять документы по адресам, по которым, как им было известно, подозреваемые не находятся, или отправляли документы по почте жилищно-эксплуатационным предприятиям.

"Никто не скрывается!" – подчеркнула адвокат.

По ее словам, предпринятые защитой действия направлены на исключение любых манипуляций и осуществления следственных действий без уведомления лиц согласно законодательству. Козаченко также заявила, что нахождение ее клиентов за рубежом не препятствует следствию, и украинское законодательство позволяет осуществлять расследование, когда участники дела находятся в странах Европы.

По словам Козаченко, такие действия защиты направлены на исключение манипуляций и давления со стороны власти и содействию обеспечения объективного и непредвзятого расследования. Адвокат также напомнила, что международные кредиторы "Укрлендфарминга" и "Авангарда" уже обратились к украинскому правительству в отношении рисков их инвестиций в Украине, понимая, что под поводом проведения расследования в связи с делом VAB Банка, могут совершаться действия по захвату активов предприятий, поэтому стоит задача обеспечить их безопасность и работу, где работают более 25 тыс. людей.

Напомним, что официальные выводы экспертиз оценки залогового имущества, выводы Фонда гарантирования вкладов физических лиц и заявления Национального банка краины (НБУ) относительно использования рефинансирования на выплаты средств вкладчикам пока опровергают обвинения, публично выдвинутые НАБУ. Сам Бахматюк неоднократно заявлял о готовности погашения кредитов банков с использованием механизма реструктуризации.

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