Декларации семейной пары Евгения и Юлии Мецгер, управляющих госбанками, могут стать темой будущих расследований, – СМИ

Претендующий на пост председателя правления государственного "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер долгие годы совмещает должности наемного сотрудника в государственных банках с собственным бизнесом, и хранит дома наличными около 0,5 млн долларов.

Как сообщило интернет-издание "Дело" в своем расследовании, это стало известно из декларации его супруги Юлии Мецгер, которая ранее была назначена членом наблюдательного совета государственного "Приватбанка", а также является близкой подругой актрисы "95 Квартала" Елены Кравец.

"До последнего времени о Юлии Мецгер и ее муже вообще не было ничего известно широкой публике. Занимая видные посты в системе управления государственными банками, эта чета долгое время все же остается темными лошадками. Свет на них пролила лишь декларация Юлии Мецгер, которая раскрыла имущественное состояние семьи. Будучи на службе в Укрэксиме, она же была владельцем некоего ООО "Иония" (созвучно известному кофейному бренду - поставщик кофе и кофейного оборудования для HoReCa) с уставным капиталом 20 млн гривен, которое с 2008 года выиграло тендеров на общую сумму около 1,5 млн гривен", - написали журналисты в своем расследовании.

Информация об участии в капитале Общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Иония" указана в официальной декларации действующего члена набсовета "Приватбанка". Но в открытых реестрах юридических лиц у того же ООО "Иония" совершенно иные бенефициары - это также тема для будущих расследований. Евгений Мецгер - совладелец компании с созвучным наименованием ООО "Ионика" и аналогичным составом учредителей. Авторы обращают внимание, что муж и жена Юлия и Евгений Мецгер, владея собственным бизнесом, при этом многие годы проработали в статусе наемных сотрудников в государственном "Укрэксимбанке", что впоследствии может стать темой для отдельных расследований журналистов и не только.

"Насколько этично и законно наемным сотрудникам госбанка Юлии и Евгению Мецгер многие годы владеть и управлять "левым" бизнесом под носом работодателя - время для этих вопросов наступит позже. К тому же ни дивиденды, ни зарплата, ни иные доходы от этого семейного бизнеса в декларации не отражены, - обратили внимание авторы публикации на очевидные нестыковки в публично обнародованных данных. - Хотя и без дивидендов от своего "левого" бизнеса чета Мецгер совершенно очевидно не бедствует. Евгений получает в "Укргазбанке" около 9 млн зарплаты, плюс "профсоюзные" (да-да, есть такой в государственном "Укргазбанке") 141 тыс. гривен. Его супруга Юлия Мецгер менее оплачиваемый специалист, ее доход в "Укрэксимбанке" был немногим более 776 тыс. гривен", - сообщили авторы о материальном состоянии семьи Мецгер, из которой супруга Юлия - член набсовета государственного "Приватбанка", а мужу Евгению прочат место председателя правления государственного "Укрэксимбанка" по итогам формального конкурса, итоги которого по сведениям СМИ уже предрешены.

В 2018 году Юлия Мецгер обзавелась двумя квартирами в Киеве, а в 2009 году обладателем столичной квартиры стал ее супруг Евгений. С 2011 по 2016 год чета Мецгер накупила земли и обзавелась домом в Макаровском районе Киевской области. Кроме того, как следует из декларации Юлии Мецгер, чете принадлежит строящийся дом в Испании стоимостью около 150 тыс. евро, и автопарк, согласно данным из декларации, стоимостью около 2 млн гривен: новый автомобиль Audi A5 куплен в 2018 году, Mercedes-Benz ML 350, а также Jeep Grand Cherokee 2011 года выпуска, купленный "пятилеткой" в 2016 году.

Личные сбережения, согласно декларации, семейная пара профессиональных банкиров хранит дома наличными - это около 0,5 млн в евро и долларах и еще около 0,5 млн гривен.

"Как на этот "семейный подряд" - а чета Мецгер лишь первые "пробные шары" - посмотрят вероятные покупатели госбанков, среди которых называют Европейский банк реконструкции и развития, МФК и других мифических "западных инвесторов", если будущим вероятным акционерам придется заседать в одном совете с друзьями-подружками да женами-мужьями фаворитов "Квартала"? Знаменитое украинское кумовство снова подменяет общепринятые стандарты корпоративного управления", - резюмировали авторы статьи о мутации корпоративного управления в государственных банках.